Чем уникальна программа обмена Erasmus для начинающих предпринимателей?

Запуск и развитие бизнеса — зачастую непростая задача. В конце концов, если быть начальником самому себе было так легко, скорее всего многие бы так и делали.

На этой неделе в "Планете бизнеса" мы сосредоточимся на предпринимательстве. Здесь, в Бельгии, мы увидим, как уникальная европейская программа обмена помогла начинающим предпринимателям привести свой бизнес к заметному успеху.

Бельгия — мировой лидер в области разведения и выездки лошадей. Именно по этой причине Сюзанна из Италии приехала сюда. Проработав с лошадьми 15 лет, она почувствовала, что пришло время начать собственный бизнес. Но для этого ей требовалось больше технического опыта. Благодаря программе Erasmus для начинающих предпринимателей она получила возможность работать с Францем Дуччи, опытным коневодом и тренером.

Благодаря программе я ближе познакомилась с особенностями коневодства и дрессировки здесь, в Бельгии, которые очень отличаются от Италии, и значительно улучшила свой английский и французский языки Сюзанна Кремаски начинающий предприниматель

Программа Erasmus направлена на то, чтобы дать опору начинающим предпринимателям, сопоставив их с опытными бизнесменами. Цель – обучить их нужным навыкам и ноу-хау для ведения топового бизнеса. Но как насчет предпринимателей-тренеров? Что Франц получил от этого обмена?

Появился потенциал открытия новых рынков за рубежом, всем, чему Сюзанна научилась здесь, она может поделиться с нынешними и будущими клиентами, со своими контактами в Италии. А значит, они будут чувствовать себя гораздо более комфортно, когда приедут и опробуют лошадей, а это, в свою очередь, увеличит мой бизнес-потенциал Франц Дуччи предприниматель-коневод

Программа обмена позволяет начинающим предпринимателям провести до шести месяцев с представителями малого и среднего бизнеса в другой стране. Самое главное, здесь нет никаких отраслевых или возрастных ограничений. В центре внимания — предпринимательский опыт, а не то, сколько вам лет.

С 2009 года было подписано более 9000 соглашений о бизнес-сотрудничестве. Сейчас главная цель для них не останавливаться на достигнутом и выйти на мировой уровень.

Мы выходим на мировой уровень благодаря успеху программы Erasmus. Начинающие предприниматели теперь могут отправиться в Сингапур, Израиль и США, чтобы изучить местную бизнес-культуру. В период пандемии программа продолжается, и мы помогаем новым предпринимателям установить дистанционные обмены с опытными предпринимателями. При этом новички могут отправиться в другие европейские страны при соблюдении действующих мер здравоохранения Марко Якуитто координатор программы, Бельгийско-итальянская торговая палата

С тех пор, как Сюзанна начала свой путь самостоятельно, ее бизнес пошел вверх. В этом году она уже продала трех лошадей. Какие советы могут дать участники программы тем, кто только думает о запуске своего собственного бизнеса?

По словам Сюзанны, нужно иметь хороший бизнес-план, но и в то же время быть готовыми адаптироваться. А Франц советует найти активного предпринимателя в своей области, следить за новостями и прислушиваться к людям.

Чем уникальна программа Erasmus для начинающих предпринимателей?

Координатор программы Erasmus Марко Якуитто Euronews

Марко Якуитто — управляющий директор Бельгийско-итальянской торговой палаты. Мы поинтересовались у него, что представляет из себя программа Erasmus for Young Entrepreneur (Erasmus для начинающих предпринимателей).

Что такого уникального в этой программе, и как она помогает начинающим предпринимателям?

— Erasmus для начинающих предпринимателей, на мой взгляд, уникальна, потому что с 2009 года она вносит свой вклад в развитие европейской предпринимательской культуры. Любой начинающий предприниматель может сотрудничать на протяжении от одного до шести месяцев с опытными предпринимателями в одной из европейских стран, участвующих в программе. Они могут научиться управлять компанией, понять бизнес-среду страны, узнать, как расширить свою клиентскую сеть, и, возможно, они также могут приобрести новых деловых партнеров по окончанию программы. Кроме того, они получают ежемесячную финансовую поддержку от 500 до 1100 евро в зависимости от страны.

Как вы выбираете участников, и как вы сопоставляете их с опытным предпринимателем?

— Для начинающих предпринимателей очень важно качество бизнес-плана, бизнес-идеи или проекта, который у них есть. Но лично я считаю, что мотивация и целеустремленность также играют большую роль, когда речь заходит о выборе участников.

Кто имеет право участвовать в этой программе?

— В программе мы приветствуем, с одной стороны, начинающих предпринимателей - то есть кандидатов, которые твердо планируют начать свой бизнес или уже управляют компанией в течение трех лет. А с другой стороны, у нас есть предприниматели-тренеры - то есть владельцы или менеджеры малых или средних предприятий с опытом работы более трех лет в управлении компанией. Это очень важно для программы. Нет никаких ограничений по возрасту и бизнес-сектору.