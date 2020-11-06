Итальянские текстильщики отказываются от отходов

Мир, в котором очень мало отходов, где материалы и продукты используются снова и снова.... Программа "Планета бизнеса" приглашает в Италию, чтобы подробнее поговорить о циркулярной экономике. В отличии от традиционной линейной модели, оставляющей горы отходов, циркулярная экономика требует иного подхода: ресурсы остаются в замкнутом цикле и ничего не идет в утиль.

Основанная почти 100 лет назад близ города Монца, фирма Parà производит акриловые шторы и уличную мебель. Компания гордится своей историей и качеством ассортимента: ее текстиль украшал Белый дом во время президентства Барака Обамы. Фирма осознает масштаб экологических последствий текстильного производства для планеты.

Генеральный директор компании Маттео Парравичини рассказал, что Parà усердно работает над сокращением отходов, внедряя новую бизнес-модель: "Parà всегда отличалась бережным отношением к природе; фирма финансировала на своих объектах водоочистные сооружения, когенерационные установки для получения горячей воды и пара, а также фотоэлектрические панели для производства чистой солнечной энергии. В этом вся наша философия!"

Parà также ищет способы восстановления и повторного использования отслужившей свое продукции, которую возвращают клиенты. "Это важно, потому что я знаю: у нас нет запасной планеты и наши процессы влияют на окружающую среду, - комментирует Парравичини. - На этом этапе поиск устойчивых решений становится реальным ключом к будущему. Рынок требует от компаний инвестиций в эту область".

Однако свести воедино все элементы циркулярной производственной цепочки - задача не из простых. По оценкам экспертов, сегодня в мире перерабатывается менее 1% всех текстильных отходов.

Одной из самых больших проблем при переработке использованной ткани является удаление отделочных материалов, особенно акриловых. Но Parà и ее партнер, группа Centrocot, говорят, что нашли способ. Усилия в этом направлении поддерживаются Европой по линии программы REACT.

На пути к циркулярной экономике. euronews

Роберто Ваннуччи, менеджер по исследованиям и инновациям Centrocot, помогает координировать проект REACT. Эксперта интересует, в частности, проблема очистки использованной продукции от некоторых примесей.

"Акриловые ткани содержат химические вещества, которые мы добавляем для придания изделию искомых характеристик, таких как антимикробные свойства, - рассказал он. - Однако эти вещества могут быть опасны, особенно для окружающей среды, их необходимо удалять". Вануччи уточнил, что технология выделения акрила важна для отрасли в целом, так как акриловые составляющие часто используются в современных смесовых тканях. Таким образом, масштабы утилизации вторсырья резко возрастут.

"Вместо того, чтобы выбрасывать акриловые волокна на свалку, сжигать, их можно будет перерабатывать и повторно использовать в изготовлении новых тканей и продуктов", - уточнил он.

В этом году в рамках "Зеленой сделки" Европейская комиссия представила свой План действий по становлению циркулярной экономики. Он в числе прочего предполагает внедрение инноваций в текстильную отрасль, с тем, чтобы оптимизировать вторичную переработку и сократить отходы".

План по становлению циркулярной экономики предполагает:

Сделать экологически чистые продукты нормой в ЕС

Расширить права и возможности потребителей

Уделить особое внимание отраслям с высокой ресурсозатратностью и большим объемом отходов (упаковочный сектор, производство аккумуляторов, текстиль и прочее)

Наладить сокращение отходов

Популяризировать принципы циркулярной экономики в европейских городах.

Наладить международную координацию усилий по развитию циркулярной экономики

Полезные ссылки:

План действий по становлению циркулярной экономики

Проект React

Европейская "Зеленая сделка"