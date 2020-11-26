Венгрия и Польша будут бороться вместе

Венгрия и Польша будут совместно бороться против механизма ЕС, привязывающего выделение общеевропейских средств к соблюдению прав человека. Об этом договорились премьеры двух стран. Политики заявляют, что вновь готовы использовать для этого право вето.

Глава польского правительства уверен, что концепция окажется в долгосрочной перспективе опасной для самого существования Единой Европы.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

"Нет, дорогие слушатели, это не выход. Этот путь ведёт к дезинтеграции и развалу ЕС. Мы хотим это предотвратить, и поэтому мы должны отказаться от такой логики".

Венгерский премьер-министр считает, что говорить о подобных условиях на фоне коронакризиса попросту безответственно.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Невозможно связывать дебаты о верховенстве права со срочными экономическими вопросами кризисного управления. Любой, кто их связывает, поступает безответственно, поскольку во времена кризиса необходимы быстрые экономические решения".

В Брюсселе, в свою очередь, обвиняют Польшу и Венгрию в блокировании не только бюджета ЕС, но и фонда восстановления экономики в разгар пандемии, в том, что Варшава и Будапешт делают заложниками своей позиции и собственных граждан, и другие страны Союза.