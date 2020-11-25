Ги Верхофстадт назвал "скандальным" сравнение ЕС с СССР

Польшу и Венгрию продолжают препятствовать утверждению бюджета Евросоюза. В Брюсселе обсуждают предложение лишить Варшаву и Будапешт доступа к Фонду восстановления после пандемии, если они не снимут своё вето. Одним из сторонников такой жёсткой меры является либеральный евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Он отвечал за вопросы Euronews.

«Я впервые вижу такое, чтобы переговоры по бюджету блокировались странами, которые получают из него деньги. Тем самым накажут собственных граждан. Такое не исключено. Другого исхода я не вижу. Для преодоления тупиковой ситуации нам придётся прибегнуть к статье 326 Договора о Евросоюзе об углублённом сотрудничестве. Это дает возможность остающимся 25 странам принять и использовать восстановительный фонд без Польши и без Венгрии ».

Руководство Евросоюза хочет хотят увязать финансирование стран-членов с соблюдением ими демократических стандартов. Верхофстадт считает, что такую увязку одобряют и граждане:

«В большинстве стран 60-70% простых людей считают абсолютно нормальным прекратить перевод денег в страну, в которой не применяются верховенство права и демократия, и которая находятся в руках коррупционеров. Это вопрос не только верховенства права, это также вопрос коррупции. В последнем докладе агентства по борьбе с мошенничеством OLAF говорится, что на вершине коррупционного списка ЕС находится Венгрия. За это, безусловно, отвечает Орбан ».

Лидеры Венгрии и Польши называют увязку верховенства права с бюджетом политическим оружием. В радиоинтервью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что применяя этот инструмент, Евросоюз сделается похожим на бывший Советский Союз.

«Я думаю, что это скандальное сравнение, - продолжал либеральный евродепутат. - Он наверняка забыл, что в Советском Союзе были диктаторы, убивавшие свои народы. Историки соглашаются друг с другом в том, что более 20 миллионов человек погибли при Советской власти. Сравнивать такую систему, такую тиранию с демократическим и мирным проектом, каким является Европейский Союз, я считаю скандальным ".

Председательствующая в ЕС Германия объявила, что соглашение по бюджету почти достигнуто. Но Верхофстадт настаивает на том, что критерии верховенству права ослаблены не будут.