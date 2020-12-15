Кому можно усыновлять детей в Венгрии?

Парламент Венгрии принял поправки к ряду законов, в том числе и конституционных. Так, новые законы о семье и усыновлении закрывают лазейку, которая позволяла представителям ЛГБТ-сообщества брать под опеку детей. Теперь усыновлять их смогут тоьлко традиционные супружеские пары, а одинокие - лишь по специальному разрешению правительства. При этом однополые браки в Венгрии запрещены.

Премьер-министр Виктор Орбан однако утверждает, что нововведения ничьих прав не ущемляют:

_"Мы имеем право на своё личное мнение о том, какими правилами руководствоваться при управлении нашей жизнью. При этом в Венгрии и все меньшинства, ведущие свой собственный образ жизни, могут полностью реализовывать свои конституционные права". _

Депутаты от правящей партии Fidesz включили также в конституцию новое определение государственных средств, которое, по мнению экспертов, снижает прозрачность и гарантирует, что Fidesz сохранит контроль над некоторыми институтами и государственными ресурсами, даже если проиграет выборы.

Йожеф Петер Мартин из Transparency International говорит:

"Государственные компании и фонды можно будет исключить из определения "публичных фондов", что было бы весьма проблематично. В Венгрии десятки или даже сотни миллиардов форинтов налогоплательщиков проходят через государственные компании, не говоря уже о недавно созданных фондах управления активами, и есть основания полагать, что, исходя из нового определения, в эти фонды деньги налогоплательщиков перестанут поступать, подпадая под категорию "государственные средства".

В законы о выборах также были внесены поправки, якобы для того, чтобы отфильтровать фиктивные партии, получающие финансирование лишь от государства, что сильно сказалось на избирательной кампании в 2018 году. Но эти изменения осложняют задачуи и оппозиции, которая будет вынуждена формировать предвыборные альянсы широкого спектра - от крайне правых до зелёных и от либералов до социалистов.

Габор Танач, Euronews:

"Критики венгерского правительства говорят, что Fidesz раздувает анти-ЛГБТ-настроения и меняет правила предвыборной игры в свою пользу в разгар пандемии коронавируса. А власти утверждают, что лишь проясняют существующие правила и закрывают лазейки".