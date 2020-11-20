Евросоюз хочет сказать Венгрии и Польше "баста"

Европейский союз по-прежнему не может использовать для борьбы с коронавирусом собственный бюджет и фонда экономического восстановления после пандемии. Накануне на видеоконференции главам государства и правительств не удалось преодолеть вето, которое наложили на эти финансовые инструменты Польша и Венгрия. Две страны не хотят лишиться доступа к деньгам за несоблюдение принципов правового государства. Бывший премьер-министр Финляндии считает, что терпение остальных членов ЕС на исходе:

«Я думаю, что у Польши и Венгрии не так много выходов из этой ситуации, - сказал Александр Стубб. – Остальные знают это и готовы сказать по-итальянски «баста », то есть хватит. Их странам нужны деньги, поэтому им видимо придется изменить механизм верховенства права. Но эти их лидеры хотят выйти к своим народам со словами «Смотрите, мы выиграли переговоры».

Один из опросов показал, что более двух третей граждан поддерживают идею увязать финансирование с верховенством права. Оно подразумевает наличие независимой судебной системы, свободу прессы и в целом – демократии. Люди также недовольны тем, что Будапешт и Варшава препираются с другими столицами в разгар пандемии.

«Граждане уже ощущают экономический эффект, что делает быстрое принятие бюджета и пакета восстановительных мер чрезвычайно важным», - сказал один из составителей авторов опроса Филипп Шульмейстер.

Руководство Евросоюза требует от национальных лидеров достичь соглашения до следующего саммита в декабре. Но ни одна из сторон спора о верховенстве права не склонна пока к компромиссу. Переговоры могут затянуться до следующего года.