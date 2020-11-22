В РФ третьи сутки коронавирусом заражаются более 24 тысяч человек

Вот уже третьи сутки число заразившихся коронавирусом в России превышает 24 тысячи человек, сообщили в воскресенье в оперативном штабе. За минувшие сутки заразились 24 тысячи 581 россиянин. Общее число инфицированных превысило 2 089 300 человек.

Жертвами Covid-19 за последние сутки стал 401 человек, всего от последствий инфекции умерли 36 179 пациентов.

Коэффициент распространения коронавируса за последние четыре дня не превышает 1,2 %, сообщили также в штабе. Наибольшие темпы прироста в Москве и Санкт-Петербурге, наименьшие - в Дагестане, Ханты-Мансийском округе, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл. В Ростовской области, редком исключении, он не превышает единицу.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции. Наряду с другими критериями он используется для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер.

Роспотребнадзор в свою очередь сообщил, что российские медики с начала эпидемии провели более 72,4 миллионов тестов на выявление коронавируса. Только за прошедшие сутки было сделано 590 тысяч исследований.