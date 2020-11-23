Европейское агентство по лекарственных средствам рассчитывает одобрить к середине декабря две вакцины против коронавируса. После этого по всей Европе будут без промедления распределены 300 миллионов доз. Профессор биохимии Люк О'Нил из дублинского Тринити-колледжа надеется, что это нанесёт пандемии решающий удар:

"Большая новость заключается в том, что эти вакцины, очевидно, помогут нам вернуться к нормальной жизни. Но вопрос в том, сколько времени потребуется, чтобы их произвести, доставить их на места, преодолеть сомнения людей в их отношении. Но я оптимистично ожидаю, что к следующему лету всё вернется к прежнему состоянию, хотя нам всё равно придется носить маски и немного дистанцироваться друг от друга".

На это надеется и Брюссель. После того, в июне Еврокомиссия начала осуществлять свою стратегию разработки и применения лекарств от Covid-19, она потратила на это миллионы евро. Корреспондент Euronews Мейв Мак Махон передаёт:

"Будет очень трудно убедить широкую публику. Бельгийское правительство хочет сделать бесплатные прививки 70% населения. Вакцина может быть доступна к январю 2021 года. Но здесь, в центре Брюсселя, местные жители настроены настороженно".

"Я подожду, пока другие попробуют этот укол, а потом, возможно, соглашусь сама. Но первой я точно не буду".

"Я думаю, что короны не существует. Поэтому, если появится вакцина, будет глупо её принимать".

"Судя по тому, сколько проблем сейчас в мире, мне привиться нужно".

"Здорово, что сделали вакцину. Это просто отлично. Мы скрестим пальцы, чтобы процесс вакцинации пошёл успешно. Мы этого очень ждём".

"О нет, я не доверяю этой новой вакцине. Мы не знаем, какие побочные эффекты они принесёт".

"Попозже. Я позволю другим попробовать это в первую очередь".

По мнению ирландского профессора Люка О'Нила, врачам и ученым предстоит вести трудную, но необходимую разъяснительную работу среди населения:

"Это понятно, ведь мы имеем дело с новой болезнью. Инъекции обычно вызывают у людей беспокойство. Сам вид иглы, вводимой в детскую ручку, взрослых нервирует. Кроме того, имеются ужасные социальные сети, которые распространяют фейковые новости. Но правда в том, что утверждённые вакцины совершенно безопасны. Каждая служба здравоохранения в мире советует их использовать. Так что спорить здесь не о чем. Наше дело - информировать людей. Вакцины - самый ценный инструмент медицины. Они великолепны".

Социологические исследования выявили высокий уровень скептицизма в отношении прививок от коронавируса во многих странах ЕС, особенно во Франции и Восточной Европе. Учреждениям Брюсселя, национальным правительствам и учёным будет непросто добиться поголовного применения вакцин, даже когда они будут общедоступными.