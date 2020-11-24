"Токио-2020": наивысший уровень опасности заражения COVID не помеха

Япония продолжит подготовку к летней Олимпиаде, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране - ежедневно здесь фиксируют более 2 тысяч новых случаев заражения. В безопасности будущих игр благодаря более эффективным мерам по борьбе с инфекцией уверена губернатор Токио Юрико Коикэ.

Ранее в оргкомитете заявляли, что спортсменов и зрителей из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой могут осовобить от необходимости самоизолироваться на две недели.

Юрико Коикэ, губернатор Токио: "За последнее время количество заболевших значительно выросло. В связи с этим на прошлой неделе власти объявили о наивысшем уровне опасности заражения инфекцией в Токио. Чтобы сдержать распространение коронавируса на играх мы совместно с национальным правительством и МОК разработаем ряд комплексных мер, которые будут введены на всех пунктах въезда в страну, в отношении каждого вновь прибывшего"

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли. Японские власти надеются, что сумеют провести соревнования в упрощенном формате с 23 июля по 8 августа 2021 года.