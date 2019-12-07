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мир

Мировой океан теряет кислород

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  Мария Горковская 
Мировой океан теряет кислород
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Тунцы и акулы в опасности. С 1960 года в результате изменения климата и повышения температуры мировой океан потерял около 2% кислорода. До конца века эта цифра может вырасти до 7%. К таким выводам пришел Международный союз охраны природы и природных ресурсов.

Хуже всего придется крупным хищникам, которые будут вынуждены мигрировать в поверхностные воды. Ужесточение конкуренции за пищу приведет к снижению среднего размера особей. Возрастет угроза их чрезмерного вылова.

Согласно представленному на Конференции ООН по климату в Мадриде докладу, увеличивается площадь так называемых "мертвых зон", где из-за недостаточного для поддержания жизни содержания кислорода происходит стремительная утрата морского биоразнообразия. Их число превысило семь сотен. 60 лет назад таких участков было всего 45.

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