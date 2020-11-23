Байден назовёт состав новой президентской администрации

Имена первых кандидатов на посты в администрации Джо Байдена, объявленного американскими СМИ победителем президентских выборов в США, должны быть названы во вторник.

Госсекретарем при 46-м главе Белого дома может стать в прошлом спичрайтер Билла Клинтона, а затем многолетний советник Байдена (в том числе по национальной безопасности) 58-летний Энтони Блинкен. На пост помощника президента по нацбезопасности также выдвинут бывший советник Байдена, Хиллари Клинтон и Барака Обамы - 44-летний Джейк Салливан.

В качестве основных претендентов на пост министра финансов в новой президентской администрации рассматривают экс-главу Федеральной резервной системы 74-летняя Джанет Йеллен или члена совета управляющих Федрезерва Лаэл Брэйнард (и та и другая станет первой женщиной на этом посту). При этом Брэйнард представители левого крыла Демократической партии считают слишком тесно связанной с корпорациями, тогда как Йеллен, по мнению осведомленных лиц, может легче пройти процедуру утверждения в Сенате, который контролируют республиканцы.

Вернуться в большую политику в качестве спецсоветника президента по климату может 76-летний Джон Керри. Обозреватели отмечают, что это назначение покажет, насколько важны вопросы климата и сохранения окружающей среды в глазах Джо Байдена.

Министерство внутренней безопасности может впервые возглавить представитель испаноязычной Америки - родившийся в Гаване 60-летний Алехандро Майоркас. Он прошёл путь от помощника прокурора до главы Службы гражданства и иммиграции США

Сообщается, что директором Национальной разведки Байден хочет назначить экс-заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс. Она занимала этот пост с 2015 по 2017 год, а до того работала заместителем директора ЦРУ.

И наконец, на пост постпреда США при ООН готовят Линду Томас-Гринфилд, занимавшую в 2013-2017 годах пост помощника госсекретаря по делам Африки.

Ряд экспертов уже назвали состав новой президентской администрации "третьим кабинетом Барака Обамы".