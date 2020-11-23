Почему Путин не поздравил Байдена

Президент России Владимир Путин объяснил, почему до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой на президентских выбоорах в США. Байден уже провозгласил себя победителем и его поздравили лидеры большинства стран мира, но российского президента среди них нет.

Владимир Путин заверил, что не нужно искать тут какой-то подоплёки, и что Россия с уважением относится к обоим кандидатам:

"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие? Это должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным правовым способом".

Глава российского государства напомнил, что в прошлый раз многие поспешили поздравить с победой на президентских выборах в США Хиллари Клинтон, а потом оказалось, что она уступила Дональду Трампу. Россия, пе его словам, просто ждёт окончания внутриполитического противостояния.