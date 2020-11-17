Байден: спасти жизни и экономику США

Байден: спасти жизни и экономику СШАКомментарии
Более 11 млн случаев заражения и более 252 тысяч смертей. США все еще занимает первое место в мире по распространению коронавируса. И положительных тенденций пока не наблюдается.
Но после выборов, официальные итоги которых до сих пор не подведены, борьба с пандемией отошла на второй план. На пресс-конференции избранного президента Джо Байдена спросили, что случится, если Трамп не согласится на плавную передачу власти.
Ранее Байден и его избранный вице-президент Камала Харрис провели виртуальную встречу с бизнес-лидерами, где обсудили планы по защите экономики во время пандемии.
Несмотря на обвинения в безразличии к борьбе с пандемией Трамп прокомментировал последние новости о вакцине от компании Модерна с эффективностью 95%.
"Только что объявили о новой вакцине. На этот раз от компании Модерна, с эффективностью 95%. Великие "историки", пожалуйста, отметьте, что эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, произошли при моем президентстве!"
Тем временем по всей территории США ограничения в связи с пандемией усиливаются в преддверии Дня благодарения.
Магазины закрываются, путешествия не рекомендуются, и людей просят оставаться дома и снизить до минимума социальные контакты.
Так власти пытаются остановить растущую волну распространения инфекции, которая угрожает захлестнуть систему здравоохранения.