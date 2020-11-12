Как изменятся отношения России и США при Байдене

Официально победитель американских выборов пока не объявлен, но для многих, включая самопровозглашенного избранного президента Джо Байдена, результат очевиден.

По сообщениям СМИ, несмотря на попытки оспорить результаты подсчета голосов в некоторых штатах в суде, администрация республиканца Дональда Трампа уже готовит переход власти демократам.

Придерживающегося консервативных взглядов Дональда Трампа считают “поклонником” Владимира Путина. Как изменятся отношения России и США при Джо Байдене?

Станет ли политика США в отношении России жестче?

Отношения с Россией были одним из ключевых пунктов предвыборной кампании демократов, когда речь заходила о внешней политике. За неделю до выборов Джо Байден даже назвал Россию главным врагом США.

“Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия”, - сказал он в интервью телеканалу CBS. При этом Китай, с которым администрация Дональда Трампа с 2018 года ведет торговую войну, политик назвал “главным конкурентом”.

В том, что риторика в отношении России изменится при Байдене не сомневаются и эксперты. “Эта риторика будет более жесткой, - объяснил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Мы помним, что Трамп избегал критики Путина. Байден по этому пути не пойдет”.

При этом словесные перепалки вовсе не означают ухудшения отношений. По мнению политолога, Байден в чем-то может оказаться “более легким” партнером, чем Трамп, известный своей горячностью в принятии решений.

“Стиль Байдена - другой. (...) Он будет, наверное, больше делегировать полномочия старшим членам своей команды, считает Кортунов. - Можно предположить, что политика Байдена, в том числе и в отношении России, будет более стабильной, более профессиональной, более предсказуемой”.

Введет ли Байден новые санкции против России?

При этом не стоит забывать, что Байден - представитель левого крыла американского истеблишмента. Именно демократы запустили расследование вмешательства России в американские выборы 2016 года после поражения своего кандидата Хиллари Клинтон. Несмотря на то, что расследование зашло в тупик, Россия стала объектом американских санкций.

В 2020 году к обвинениям во вмешательстве в выборы добавились подозрения в отравлении российского политика Алексея Навального. В октябре Байден выразил уверенность в том, что за “возмутительным и наглым покушением на жизнь” Навального стоит российское руководство и раскритиковал Дональда Трампа за бездействие. Он также пообещал “работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь путинский режим к ответственности за совершенные преступления”.

По словам Кортунова, Байден действительно будет “придавать большее значение правам человека”, хотя все не так однозначно.

Первые американские санкции против России, связанные с “делом Магнитского” действуют с 2012 года. Тогда Владимир Путин переизбирался на третий срок, а в США у власти стоял демократ Барак Обама. С началом украинского кризиса и после аннексии Крыма в 2014 году они расширились.

В 2016 году и на протяжении всего президентского срока Дональда Трампа меры воздействия лишь укреплялись. Причем, инициаторами введения новых санкций становились и республиканцы, и демократы.

В октябре российский лидер отметил, что США ввели против России 46 ограничительных мер, подчеркнув, что “такого еще никогда не было”. Тем временем, эксперты полагают, что США не решатся вывести антироссийские санкции на качественно новый уровень: Россия слишком активный участник глобальной экономической экосистемы.

“Думаю, что давление на Россию по линии санкций продолжится. Может быть даже в чем-то и усилится. Но я не склонен считать, что Байден пойдет на то, чтобы поднять эти санкции на качественно новый уровень. Не потому, что он хорошо относится к России, а потому, что такие более жесткие санкции будут вызывать все более и более серьезные побочные эффекты и для американской экономики, и для стабильности международной экономической системы”, - сказал Кортунов.

Что станет с “Северным потоком-2”?

Строительство "Северного потока-2" Jens Buettner/(c) dpa-Zentralbild

В прошлом году Конгресс США принял санкции, из-за которых остановилось строительство газопровода “Северный поток-2”, который должен был соединить Россию и Германию в обход Украины.

На этой неделе в СМИ появились сообщения о готовящихся новых санкциях. Авторитетное агентство Bloomberg, со ссылкой на анонимные источники подчеркнуло, что участники переговоров в Палате представителей и Сенате США уже даже достигли соглашения о включении дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток 2" в обязательный законопроект об обороне, который должен быть принят до конца года.

“Северный поток 2” может избавить Россию от зависимости от Украины в том, что касается поставок газа в Европу, поэтому представители обеих американских партий не против помешать его строительству. При этом эксперты отмечают, что при Байдене переговоры США с Германией, одной из главных бенефициаров газопровода, могут стать более мягкими.

Удастся ли США и России договориться о ядерном разоружении?

Акция протеста против ядерного оружия в Берлине. Fabian Sommer/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный Генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году, перестал действовать в августе 2019 года.

5 февраля 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3, подписанного Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году. Его судьба еще неизвестна, обе стороны сообщают, что переговоры зашли в тупик.

“Продлить СНВ еще можно, но вот дальше, что будет за рамками СНВ, тут уже трудно сказать, - объяснил Кортунов. - Американцы будут настаивать на подключении Китая к этим переговорам и попытаются поставить под контроль российское тактическое ядерное оружие в Европе. С другой стороны, они будут всячески сопротивляться тому, чтобы в этот процесс включались ядерные силы Великобритании и Франции”.

Во время одного из первых выступлений Владимира Путина после американских выборов, российский лидер подчеркнул, что россия продолжит модернизировать свои ядерные силы с учетом “современных геополитических рисков”.

“Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути, делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны”, - сказал он. При этом глава государства заявил, что применение ядерного оружия - “крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности”, и пообещал, что РФ не будет втягиваться в “изматывающую гонку вооружений”.

Ранее Путин сообщал, что до выборов американского президента Россия не будет вести развертывание новых ракет средней и меньшей дальности (РСМД) до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США.

По мнению экспертов, Байден также будет стремиться к конструктивному диалогу в этом направлении. Так, в своем военном бюджете на следующий год демократ предложил не выделять деньги на разработку и производство новых ракет средней дальности. Но эксперты подчеркивают, что о серьезном продвижении говорить пока рано.

“Здесь трудно ожидать каких то формальных договоренностей, поскольку они потребуют серьезных переговоров, в том числе и по вопросам верификации. Но какого-то такого очень быстрого форсированного размещения нового поколения ракет средней и меньшей дальности в Европе, мне кажется, при Байдене не будет”, - сказал Кортунов.

Станет ли США активнее поддерживать Украину?

Джо Байден обнимает сына Хантера в ночь завершения выборов. Andrew Harnik/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Республиканцы традиционно выступают за более агрессивную политику в отношении России на международной арене. В то время, как демократ Барак Обама отказывался поставлять Украине летальное оружие, его преемник республиканец Дональд Трамп согласился продать Киеву высокотехнологичные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Несмотря на то, что демократы в целом более склонны выступать за нормализацию диалога, Джо Байден хорошо известен особым отношением к Украине. Он не раз посещал Киев с официальными визитами и выступал с резкой критикой действий российских властей в регионе. С Украиной также связан один из самых громких скандалов, с участием политика.

В бытность Джо Байдена вице-президентом Хантер входил в руководство крупной украинской энергетической компании Burisma. В 2020 республиканцы обвинили Хантера в отмывании денег и получении миллионов долларов от иностранцев, в том числе от вдовы экс-мэра Москвы Елены Батуриной. Попытки Трампа надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы получить доказательства этого, чуть не обернулись для него импичментом.

По словам Кортунова, Байден будет более активно, чем Дональд Трамп “поддерживать те страны ближнего зарубежья, которые противостоят России, в первую очередь, Украину”. “Возможна также поддержка политической оппозиции и, скажем, в Беларуси возможна активизация американской политики на Южном Кавказе”, - подчеркнул политолог.

Подружатся ли Джо Байден и Владимир Путин?

Многие мировые лидеры уже поздравили Джо Байдена с победой. Но не Владимир Путин. “Мы считаем корректным дождаться всё-таки официального объявления”, - объяснил помощник президента Дмитрий Песков. - Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом Соединенных Штатов Америки удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений”.

77-летний Джо Байден уже много десятилетий занимается политикой. Еще в 1970-х он выступал за разрядку напряженности с Советским Союзом. В 1979 при президенте Джимми Картере он приезжал в Москву, чтобы обсудить детали ОСВ-2 (одного из предшественников СНВ-3) с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко.

В президентство Барака Обамы он также выступал за “перезагрузку” российско-американских отношений. С началом войны на Украине его риторика резко изменилась, но по-мнению экспертов, Владимир Путин и Джо Байден могут “не подружиться” по более личным причинам.

“Байден, конечно, профессионал, он в политике много лет, очень много, долго занимался международными делами. Байден даже имел возможность вести переговоры с Брежневым, так что здесь опыт, конечно, имеется, - сказал Кортунов. - Но я думаю, что с Путиным ему будет трудно в силу того, что это люди немножко разного стиля, разной культуры и разных представлений о мире, о том что хорошо и что плохо, куда вообще мир идет. И мне кажется здесь им будет трудно даже в чем-то понимать друг друга. В этом смысле, наверное, с Трампом Путину было комфортнее”.