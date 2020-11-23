В ЕС наградили ученых за новую терапию рака

Доктор Жоана Бауэр руководит здесь, во Вроцлавском университете науки и технологий командой специалистов, сообща в рамках европейского проекта они разработали новый подход к лечению онкобольных. Протокол, известный как Nanocargo, предусматривает инъекционную доставку наночастиц непосредственно в опухоль. В лабораторных тестах метод доказал абсолютную эффективность.

Бауэр показывает и рассказывает: "Мы видим здесь раковые клетки, они отмечены зеленым и мы хотим их уничтожить. Пока они все живы. Видно, что через двадцать минут после наших манипуляций живых клеток, которые мы запланировали уничтожить, становится все меньше и меньше. И, наконец, через 30 минут после применения наночастиц клеток этой группы не осталось".

В чем суть подхода? Речь идет о нанотехнологии, и она не видна невооруженным глазом. Этот эксперимент позволяет понять некоторые механизмы. Внутри пробирки - тысячи наночастиц, которые нагреваются лазерным лучом:

"Сейчас мы разогреваем наши наночастицы и потихоньку наблюдаем эффект", - комментирует Жоана Бауэр.

Наночастицы нагреваются лазером,а также за счет магнитного поля. Тепло убивает раковые клетки. Одновременно доставленные в опухоль наночастицы выделяют лекарства, которые ведут прицельную борьбу с недугом.

"Таким образом, у нас есть магнитное ядро, которое взаимодействует с внешним магнитным полем. Затем идет металлическая оболочка, она реагирует на этот лазерный луч, - поясняет Бауэр. - Вдобавок здесь содержится лекарство, то есть эта технология еще и лечит, как классическая химиотерапия.

Мы направляемся во Вроцлав, чтобы услышать мнение онколога Рафала Матковского, который лечит своих пациентов, сочетая химио, радио и гормональную терапию. Он приветствует Nanocargo как технологию будущего.

"Уверен, что и с ней у врачей работы будет достаточно, ведь до сих пор не было найдено на сто процентов эффективных лекарств, молекул или терапевтических методов", - отмечает доктор.

Пережившая рак молочной железы Агата говорит, что любая инновация, пусть пока и не внедренная - огромный стимул для пациента: "Само осознание того, что появилось что-то новое, поддерживает в лечении, а такой психический стимул очень важен во время болезни".

Соавтором в проекте выступил индийский ученый Нанасахеб Торат. Вместе со своими польскими коллегами он получил премию ЕС "Радар инноваций".

"Наш подход очень специфический, целенаправленный, ориентированный только на опухоль, а не на другие части тела. Премия "Радар инноваций" даёт мне прекрасную и незабываемую возможность перенести фундаментальную науку, мои идеи в плоскость реального мира, -говорит исследователь.

Для Жоаны Бауэр премия — важный стимул для дальнейшего совершенствования многообещающей терапии. Она признается: "Мы рады высокой оценке нашей работы, но в первую очередь мы рады, что разработанная нами технология поможет женщинам в будущем. Это самое главное!»

Члены этой исследовательской группы возвращаются в лабораторию, чтобы выверить идеальные дозировки Nanocargo для лечения различных видов опухолей и минимизировать побочные эффекты прежде, чем перейти клиническим испытаниям.