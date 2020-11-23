COVID-19: Рождество во время пандемии

Испания стала первой страной в Евросоюзе, уже объявившей о деталях массированной вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Брюссель намерен приобрести не менее 300 млн доз вакцины, совместно разработанной Pfizer и BioNTech, стоимость дозы, как сообщается, будет чуть выше €15.

На очереди стоит "Модерна", регистрация ее медикамента намечена на середину декабря.

Иберийское королевство же готовится к Рождеству, эта торговка на рынке говорит, что выполняет все правила санитарной предосторожности. И это позволяет ей продавать товар для праздников.

Глава кабмина страны Педро Санчес заявил, что во вторник на заседании правительства будет представлен план, который включает организацию свыше 13 тысяч фельдшерских пунктов, где можно будет получить требуемую прививку: "Да, испанцы получат возможность сделать прививку в безопасных условиях. В течение этого года со всеми привходящими трудностями 14 миллионов человек получили вакцину против гриппа. Так что у нас есть ресурсы, чтобы организовать массовую вакцинацию и от коронавирусной инфекции тоже".

В Британии, где количество зараженных уже превысило полтора миллиона человек, а количество смертельных исходов от COVID-19 перевалило за отметку 55 тысяч, в разных частях страны действуют локдауны разной степени жесткости. Власти уже предупреждают, что о привычной традиции семейного празднования Рождества придется в этом году забыть, ограничившись лишь узким кругом родственников.

Риши Сунак, занимающий в правительстве Ее Величества пост министра финансов, подчеркнул: "Разумеется, всех нас расстраивает, что грядущее Рождество будет иным совсем. Но мы, как сказал премьер-министр, все равно надеемся на встречу с близкими, мы делаем все возможное, чтобы помочь людям не утратить ни предвкушение праздника, ни само торжество. Но будет трудно, это понятно".

А в залитой иллюминацией Франции ждут выступления Макрона, которое запланировано на вечер вторника.

Президент должен обратиться к нации. Он отчитается о том, как власти действовали во время карантина, сообщит о том, что совместными усилиями темпы распространения инфекции удалось снизить, а также объявит о снятии ряды ограничений, которые, скорее всего, коснутся работы торговых точек в предпраздничный месяц.