Резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в Швеции

Во всех регионах Швеции зарегистрирован резкий рост числа случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки показатель вырос на 7240. уровень смертности в швеции гораздо выше чем в других скандинавких странах, но не такой высокий как в более крупных европейских государствах. количество гсопитализаций в реанимации удвоиллось за последние две недели

Но фоне второй волны премьер-министр Стефан Лёвен сообщил , что до конца февраля продажа алкоголя запрещена после 10 вечера, со вторника жители страны не смогут собираться группами более 8 человек. В Стокгольме и Мальмё вводятся дополнительные меры —закрываются бассейны, спортзалы, музеи. Вместе с тем правительство пока отказывается от требования об обязательном ношении масок.

В отличие от большинства стран ЕС власти Швеция все это время избегали жестких карантинных мер, делая ставку на коллективный иммунитет, но на прошлой неделе службы здравоохранения признали, что эксперимент провалился.