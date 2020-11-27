Рождество, оно не ждёт! Французы начали готовиться к празднику

Елки зеленые - главный символ новогодних и рождественских праздников.

До начала торжеств остаются считанные недели, поэтому владельцы питомников, где выращивают хвойных красавиц, в нетерпении потирают руки: для них наступает тот самый месяц, который год кормит.

Рене Жонкиль держит семейный бизнес уже много лет, его оборот в декабре обычно составляет 12 тысяч елей. в этом году объек заказов оптовиков существенно "похудел", но есть еще розничная торговля, в любом случае месье Жонкиль не намерен поддаваться унынию.

Цена на ель - в зависимости от размера и вида - начинается от 15 евро, а общий объем рынка составляет почти 200 миллионов евро ежегодно.

Рене Жонкиль объясняет: "Продавать-то ели все равно разрешено, другое дело, мы не знаем, как именно покупатели намерены их приобретать: приедут ли они в питомники напрямую, пойдут ли в магазины или на рынки. Так что тут ясности для нас пока нет".

Хотя власти призывают отмечать праздники, как они сами выражаются, в "маленькой компании" (подразумевая при этом лишь самых близких членов семьи), отказываться от покупки зеленых душистых красавиц французы не намерены.

Не собираются они и забыть о традиционном десерте - "рождественском полене", рулете из бисквитного теста с разничными наполнителями.

Цена на изготовленное вручную знаменитым кондитером "полено" может достигать и ста евро.

Поставщик самого Бокюза, кондитерский дом семьи Бернашон известен всему Лиону.

Именно здесь обеспеченные семьи заказывают заранее сладости к грядущим праздникам. В ассортименте есть и шоколадные лакомства, украшенные конфетти из особого пищевого золота.

Рассказывает шеф-кондитер "Bernachon" Валентен Боннен: "Мы не изменили себе и закупили сырье в прежнем объеме, я не думаю, что наши продажи упадут в связи с пандемией, скорее, французы решат, что называется, подсластить себе существование и поэтому будут покупать и "полена", и другие десерты, особенно из шоколада. Шоколад - тоже символ Рождества".

Большая часть клиентуры дома "Бернашон" - жители и жительницы фешенебельного шестого округа, зачастую приходящие в кондитерскую не только за покупками, но и выпить чашку чая или кофе.

Из центра Лиона передает журналист Euronews Гийом Пети: "Грядущих праздников многие тут ждут как спасения от тревог, связанных с пандемией. Французы просидели "под замком" четыре недели, да и сами ограничительные меры пока не сняты, лишь ослаблены. Президент заявляет, что он надеется на "сознательность нации", но как только наступит следующий год, всем без исключения придется смотреть в лицо реальности, а она может оказаться весьма жесткой.