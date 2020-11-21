G20: вложиться в борьбу с коронавирусом

Борьба с коронавирусом — среди ключевых тем саммита "Большой двадцатки". Встреча лидеров крупнейших экономик мира формально проходит в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии, а фактически — в виртуальном пространстве. Политики призывают активно участвовать в оказании помощи бедным и развивающимся странам.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Наша задача — распределить по всему миру два миллиарда доз вакцины к концу следующего года. На эти цели уже собрано почти 5 миллиардов долларов. Германия вкладывает более полумиллиарда евро. Чтобы остановить пандемию, каждая страна должна получить доступ к вакцине. Но пока собранных средств для этого недостаточно. Поэтому я призываю всех вас поддержать эту важную инициативу".

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Я хотел бы напомнить, что любые усилия, которые мы могли бы приложить для распространения вакцины в этих странах, окажутся бессмысленными, если, в то же самое время, мы не примем решение укрепить, усилить и даже реформировать основы систем здравоохранения".

Кроме борьбы непосредственно с вирусом, политики призывают не ослаблять усилия, направленные на поддержку граждан и компаний, компенсацию колоссального урона, который коронакризис нанёс глобальной экономике.