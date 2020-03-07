Борьба за гендерное равенство в Пакистане

Лиари - один из самых бедных районов пакистанского портового города Карачи в регионе, страдающем от многолетних бандитских войн между наркоторговцами. Пятнадцатилетняя Шамс Ун Нисса и ее подруги ездят на велосипеде по узким улочкам, полные решимости самостоятельно выбрать себе будущее. Не всем это нравится.

Когда мы начинали учиться ездить на велосипеде, то столкнулись с множеством проблем, нам приходилось выслушивать отвратительные комментарии, люди даже бросали в нас камни. Но постепенно мы стали более уверенными в себе и продолжили движение вперед. Теперь люди считают нас просто велосипедистами, это становится нормой. Шамс Ун Нисса велосипедистка

Велосипедная группа для девочек - детище немецкой неправительственной организации Lyari Girls Café, предлагающей молодым женщинам разнообразные курсы для повышения квалификации и трудоустройства. В этом помещении собрались девушки, желающие получить новые навыки, в частности - в макияже.

2000 наших учениц закончили различные курсы, такие как шитье, косметология и так далее, у нас есть множество успешных историй, например, те, кто научился применять хну, начали благодаря своим навыкам работать дома. Шазия Хан организатор Lyari Girls Café

Не все местные жители, особенно из старших поколений, поддерживают проект, одна из целей которого - женская эмансипация.

Я не знаю, чем они там занимаются, в любом случае, мы не можем им помешать, что я могу сделать, они поступают неправильно, но я не могу их убедить. Мехарун Нисса Ахмед жительница Лиари

В преддверии Международного женского дня эти молодые женщины борются со стереотипами и за гендерное равенство в своей стране.