Бездомные боятся не ковида, а зимы

Два года назад в Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бездомным ночевать в общественных местах. А неделю назад, в связи с коронавирусной ситуацией, был введён комендантский час с 8 вечера. Но бездомные говорят, что полиция с пониманием относится к их ситуации и не спешит с задержаниями и штрафами — в крайнем случае требует надеть маску.

Иштван, бездомный:

"В восемь часов полицейские спросили меня, куда я собрался. Я сказал, что иду спать. Я же не могу сказать, что иду домой — они знают, что дома у меня нет. Они мне и ответили — 'поторапливайся, спокойной ночи!' "

Сами бездомные утверждают, что коронавируса не боятся: они уверены, что существование под открытым воздухом достаточно закалило их, а крепкий алкоголь справится с любой заразой. Но пандемия и так серьёзно усложнила их жизнь: прохожие теперь зачастую боятся бездомных, а в результате коронакризиса многим подавать стало нечего.

Чаба, бездомный:

"Раньше люди были куда щедрее. Теперь все подозрительны и напряжены. С нами даже не разговаривают".

Приюты для бездомных как могут увеличивают вместимость. В рамках правил социального дистанцирования сделать это непросто, к тому же тесты на коронавирус остаются обязательными. Пока большая часть коек в приютах пустует, но с наступлением холодово они станут востребованы.

Золтан Шипошеди, Euronews:

"Почти все бездомные, которых мы спрашивали, говорят, что боятся не коронавируса или полиции, а наступающей зимы".