"Мать - женщина, отец - мужчина": ЛГБТ-активисты против

"Мать — женщина, отец — мужчина". Намерение правительства Венгрии внести эти слова в конституцию вызвало возмущение представителей ЛГБТ. По их мнению, одним из последствий такого шага будет фактический запрет на усыновление детей однополыми парами. Однополые браки в Венгрии и так запрещены, но сейчас усыновить ребёнка может один из партнёров в индивидуальном порядке.

Гергей Гуляш, глава администрации премьер-министра Венгрии:

"В целом, физическое и душевное развитие ребёнка основано на том факте, что у ребёнка есть мать и отец. Могут встречаться и исключительные случаи. Я считаю, что это разумное положение, в интересах детей".

Поправка даст право на усыновление только супружеским парам, состоящим из женщины и мужчины. Одинокому взрослому потребуется специальное разрешение правительства.

Те венгерские однополые пары, которые живут с детьми, сомневаются, что такое разрешение в их случае можно будет получить. Они уверяют, что в обществе отношение к ним гораздо спокойнее, чем это пытаются продемонстрировать власти:

"Друзья, соседи, родные, даже соседи по даче — все нормально к этому относятся, знают о нас, и не делают из этого большой проблемы".

Наблюдатели рассматривают происходящее в контексте конфликта Будапешта с Брюсселем: в среду Евросоюз представил План по обеспечению гендерного равенства. Инициатива вызвала неприязненную реакцию Венгрии и Польши, которые и так спорят с ЕС из-за механизма, привязывающего выделение обще европейских средств к соблюдению прав человека.

Оливия Харангозо, Euronews:

"Поскольку эта тема касается фундаментальных прав, необходимо вносить изменения в конституцию. А для этого нужны две трети голосов парламента. В последние десять лет это требование является скорее формальным: правящая коалиция не теряет абсолютного большинства и всегда использует его при необходимости".