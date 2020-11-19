Дуба - уникальный мегаполис. Не верится, что построенный в пустыне город сегодня является одним из самых доступных и безбарьерных в мире. В 2016 году в ОАЭ отказались от термина "инвалид", заменив его на определение "мужественный человек".

С этим изменением появились законы, гарантирующие равенство, доступность и недискриминацию - с особым акцентом на социальные программы. Одним их референтны хадресов является патронирующий мужественных людей центр Рашид, здесь клиентам предоставляют комплексные образовательные услуги и терапевтические программы.

Мариам Отман, директор центра, вспоминает: "Я начала работать в 1994 году, с того времени у нас произошли огромные перемены. Власти, правительство ОАЭ действительно очень много сделало для этих детей, они открывают перед ними широкие возможности, соблюдают их права. У детей есть все необходимое, все шансы, чтобы интегрироваться в общество. Сейчас наши подопечные, студенты работают в банках и гостиницах, в административных отраслях. У наших ребят есть проблемы, но они могут быть независимыми".

Основой доступности в любом городе остается адаптированный транспорт. Мухаммад Аль-Муттава - менеджер по устойчивому развитию и зеленой экономике в дорожном управлении эмирата. Мужественный человек, Мухаммед не понаслышке знает, о чем говорит: " У нас есть метро, трамваи, различные автобусные линии и морской транспорт, есть лодки-абры, - перечисляет он. - Ну, и такси, если вы не хотите ехать с другими. Если и вы планируете поездку заранее, знайте, что вы можете отправиться в любой пункт назначения в Дубае без проблем. Все виды транспорта учитывают потребности мужественных людей так, чтобы гарантировать простоту передвижения. Вы можете запланировать сразу несколько мероприятий, и не важно, передвигаетесь ли вы в коляске или у вас другого рода проблемы".

Музей дубайской крепости Аль-Фахиди получил награды за усилия по интеграции мужественных людей, причем как внутри страны, так и за рубежом.

Шобхика Карла, основательница движения за организацию свободного перемещения людей с ограниченными возможностями, приходит в музей без помощи сопровождающих. Она рассказывает: "Менталитет людей здесь предполагает заботу друг о друге, они прилагают усилия, чтобы сделать город доступным для всех. Я очень независима по сравнению с моей ранней молодостью, было бы нечестно отнимать у меня эту независимость".

Именно стремление к обеспечению независимости легло в основу Northstart - агентства по трудоустройству мужественных людей. Представитель Рич Хэднам рассказывает: "Инклюзивные организации демонстрируют более высокую прибыльность, чем обычные компании.

Сегодня каждый седьмой человек в мире относится к категории мужественных, в этой группе уровень безработицы может достигать 70- 80% даже в экономически развитых странах. Как мы видим, рынок услуг по поиску для них подходящего места работы огромен".

Мохамед Аль Мулла благодаря такой поддержке прошел успешную стажировку в отеле Zabeel House by Jumeirah, сегодня он отвечает за прием здесь гостей. Молодой человек вспоминает: "Поначалу мне было трудно, как никогда, но потом я понял, что отточив мастерство, упрощу себе жизнь. Я отлично работаю, хочу, чтобы моя семья гордилась мной, тем, как хорошо со мной обращаются, как уважительны наши отношения. Я очень хочу, чтобы моя жизнь стала лучше".

Люк Джей, менеджер отеля, вспоминает: "Мохаммед прошел тщательный отбор и конкурс. С ним состязались еще 9 или 10 кандидатов. Вы видели его сегодня: он просто освещает помещение. Он приветствует приходящих к нам людей, сердечно улыбается. С его естественностью он идеально подходит для этой работы. Моххамед с нами уже год".

Быть иным - мужество. В Дубае стремятся обеспечить равные условия для людей с самыми разными возможностями.