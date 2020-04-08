Дубаи: здесь будет город-сад?

Есть ли перспективы у органического сельского хозяйства в Объединённых Арабских Эмиратах? Такие компании, как "Emirates Bio Farm", уверены, что есть, и они проводят регулярные фестивали, чтобы донести свой подход до потребителей.

Теперь всё чаще говорят об экологичности и сокращении отходов, но не менее важна продовольственная безопасность — особенно в нынешней ситуации. Все стремятся к тому, чтобы местной еды было в достатке.

Язен Аль Кодмани, менеджер "Emirates Bio Farm", объясняет: "В последнее время развивается подход "с грядки на стол", когда готовят из того, что можно вырастить в это время года. Таким образом блюда получаются свежими и питательными, а ваш углеродный след сокращается, потому что еду вам не пришлось везти за тысячи километров".

"Многие приходят сюда не просто чтобы развлечься — это возможность узнать что-то новое о теме, которая вызывает сейчас всё больше интереса",- говорит журналистка Euronews Натали Линдо. "Чем именно мы питаемся — откуда наша еда берётся и из чего она состоит?"

Хотя на пахотные земли приходится лишь 1% территории стран Персидского залива, на сельское хозяйство тратится более 50% пресной воды. При этом 90% продовольственных товаров импортируются.

На фестивале экологичной еды в курортном районе Мадинат Джумейра один из основателей "VeggiTech" Хемант Джулка продемонстрировал нам, как можно предоставить покупателям доступ к исчерпывающей информации о продуктах: "Многие люди не интересуются происхождением того, что они едят — они смотрят на помидор и не представляют себе, где он был выращен. Мы хотим решить эту проблему при помощи программного обеспечения, которое генерирует специальные QR-коды. По коду вы получаете ссылку. Если по ней кликнуть, можно получить всю необходимую информацию об овоще. Вот здесь у нас стручковый перец — можно увидеть его дату посадки. Можно узнать, что собранный урожай составил 760 килограммов. Вся эта информация заносится на ферме — сколько человеко-часов затрачено, какие машины задействованы, и если прокрутить вниз можно увидеть конкретное поле, где это выращено".

Развитие экологичных технологий — приоритет как для производителей и потребителей, так и для государства.

Мариам Хареб Алмхеири, государственный министр по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ, объясняет: "Продовольственная безопасность по определению означает постоянный доступ граждан страны к достаточному количеству безопасной, питательной и доступной еды. Овощи и рыба — это те виды продовольствия, которые мы можем благодаря новым технологиям производить в ОАЭ экологичными и экономичными способами".

В таких продуктах заинтересованы и многие рестораны.

Стивен Холлоуэй, менеджер "Sarood Hospitality", говорит: "Уже сам факт того, что можно проследить, откуда берутся те или иные ингредиенты тех или иных блюд — многим это интересно. Когда посетители узнают, что это местная и свежая еда, многие не верят — трудно представить, что здесь могут выращиваться овощи такого качества. Но технологии развиваются, появляются вертикальные фермы и так далее — это воодушевляет!"

Международный финансовый центр Дубая — это и центр высокой кухни. В ресторане BOCA появилось специальное экологичное меню — в блюдах используются по большей части местные ингредиенты.

“80-90% овощей и морепродуктов — дубайские. Местная еда всегда вкуснее, так что я предпочитаю готовить из неё",- говорит главный шеф-повар BOCA DIFC Маттийс Стинниссен. "Местных поставщиков всё больше — и овощей, и морепродуктов. Многие забывают о том, что здесь сотни километров побережья, и морепродукты великолепные. Главное — уметь их приготовить".

Об экологичности сельского хозяйства сегодня думают во всём мире. Чем ближе выращена ваша еда, тем лучше для экологии. А вкус остаётся таким же, если не лучше.