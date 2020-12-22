ЕС предложит гостям из Китая новый туризм

До пандемии ковида Европа ежегодно принимала не менее 5 миллионов китайских туристов. Как сегодня специалисты отрасли готовятся к возвращению гостей из Поднебесной в Европу? Какие перспективы видит турсектор и как преодолевает проблемы?

Ответы на эти вопросы имеют решающее значение, ведь китайские туристы ежегодно тратят более 250 миллиардов евро по всему миру. Значительная часть бюджета оседает в европе, самом популярном направлении для китайских туристов за пределами Азии. В перечне самых востребованных адресов - Франция, Италия и Испания.

Европейский турсекторр, пострадавший от кризиса, надеется, что с вакцинацией гости из Китая начнут вновь приезжать в Старый свет.

Грппа Dragon Trail Interactive помогает туротрасли привлечь китайских гостей. Представитель фирмы Сьенна Парулис-Кук рассказывает: "Китайские туристы хотят извлечь максимум пользы из своего путешествия в Европу. В течение года у них не так много отпусков, большинство людей, предпринимающих длительный перелет, приедут в Европу только раз в жизни. Поэтому они хотят убедиться, что увидят как можно больше. В последние пять лет в китайском туризме наметилось так называемое "цветочное направление", я его нахожу интересным. Оно и в Азии, кстати, существует. Теперь на юге Франции китайцы ходят на лавандовые поля, чтобы сфотографироваться. То же самое - на плантациях тюльпанов в Нидерландах".

Туристический рынок Китая становится все более фрагментированным, на нем появляются нишевые возможности.

В ходе недавних дебатов, организованных "Евроньюс" и China Global Television Network , некоторые участники упомянули о новых запросах китайских туристов, подчеркнув необходимость адаптировать предложение.

Серж Дегалле, генеральный директор фонда Fondation Prospective et Innovation, уточняет: "Китайские туристы все чаще приезжают по отдельности или семьями. Да, они могут приехать и в составе группы, но этот формат посещения Европы уходит в тень. Мы должны адаптировать наше предложение к запросу китайских туристов, то есть практически работать в индивидуальном режиме".

Ву Цзэсянь, бывший китайский дипломат, приглашенный профессор Китайского институа дипломатии, также говорит о новых тенденциях: "После первых волн китайского туризма, когда люди стремились смотреть самые известные достопримечательности, сегодня гости из Китая начинают проявлять интерес к памятникам и местам, которые не менее интересны, но менее известны - это провинция, регионы. Многих интересуют места отдыха, потому что есть туристы, желающие не только посетить памятники, но и отдохнуть на природе, которая совершенно не похожа на китайскую".

Китайские потребители увлекаются цифровыми технологиями. WeChat - одна из их любимых платформ. Каждый месяц к ней подключается около 1,2 миллиарда активных пользователей. Платформа - важный ресурс для продвижения туристических продуктов.

В Милане, к примеру, на WeChat запустили кампанию "Да, Милан", разработанную фирмой Digital Retex. Тоскана намерена последовать этому примеру.

Никола Канзян, заместитель директора Digital Retex, поясняет: "С этой рекламной кампанией китайские туристы смогли зарегистрироваться на официальном аккаунте Милана. Они регулярно, в среднем раз в неделю, получают технологичный и вдохновляющий цифровой контент, который побуждает их приехать и посетить Милан".

Первые признаки восстановления на туристическом рынке ожидаются весной-летом следующего года а полное восстановление намечено на 2023 год.