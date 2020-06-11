Дубай: перекресток гуманитарных проектов

Добро пожаловать в Международный гуманитарный городок Дубая - крупнейший профильный комплекс планеты. Здесь есть все, чтобы быстро и в глобальном масштабе отреагировать на кризисы, такие, как нынешняя пандемия. Гуманитарный комплекс действует круглый год: с этого склада в зоны конфликта, пострадавшие регионы постоянно идет помощь.

Комплекс, открытый в 2003 году, стал домом для представительств гуманитарных организаций и компаний, работающих с ними в тесной связке. В числе размещенных здесь структур - Всемирная организация здравоохранения, Агентство ООН по делам беженцев, Международный Красный Крест, Мировая продовольственная программа.

За годы существования городок вырос в несколько раз. Заместитель директора комплекса Халид Алавадхи рассказывает: "Наш городок начался со склада в центре Дубая, за годы развития площадь комплекса увеличилась в 4 раза. Сегодня это - свыше 130 тысяч квадратных метров складов, офисов и открытых площадок. Здесь есть все необходимое, позволяющее международным организациям оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, кризисы в глобальном масштабе".

Крупнейший профильный комплекс на планете, городок безостановочно работал и до пандемии, и во время санитарного кризиса. С начала эпидемии ковида отсюда, из Дубая, по всему миру оправлены 500 тонн груза. Присланные из гуманитарного городка расходные материалы, средства защиты помогли полумиллионной армии медиков, находящихся на передовой. Помимо больниц гуманитарный городок не забывает и о других нуждающихся - в горячих точках, зонах конфликтов, регионах, пострадавших от стихийных бедствий.

Яко Мохаммед, руководитель группы снабжения гуманитарного ведомства ООН в Дубае, напоминает: "В разгар пандемии коронавируса на Сомали обрушились наводнения. Пострадали 200 тысяч человек. Гуманитарное ведомство ООН пытается помочь им наладить жизнь, организовать временные пристанища. Ближайшим рейсом в страну доставят 30 тонн гуманитарных грузов, это поддержит 6 тысяч человек, или 12 сотен семей. Но нам нужно сделать гораздо больше, поэтому мы ожидаем дозагрузки рейса. Параллельно с воздушными поставками мы пытаемся организовать доставку гуманитарной помощи морем. Но самолет прилетит на место в тот же день, а судно доберется за 30-40 дней. У пострадавших в Сомали разрушено жилье, люди спят под открытым небом, они все потеряли. Так что наш гуманитарный рейс обеспечит им срочную помощь,в которой они так остро нуждаются".

Эидемия нового коронавируса по-прежнему определяет большую часть сегодняшней работы гуманитарного городка. Через него проходят 85% мировых поставок по линии Всемирной организации здравоохранения. Решающую роль играет налаженная инфраструктура и географическое положение хаба.

Халид Алавадхи уточняет: "Дубай имеет стратегическое расположение, позволяющее обслужить примерно две трети населения мира за менее чем 8 часов полета. В чрезвычайной ситуации очень важно минимизировать сроки реагирования".

В последние недели эмир Дубая, шейх Мухаммед бин Рашид Аль- Мактум сделал личные пожертвования, чтобы помочь самым уязвимым. От его имени в больницы Великобритании отправлено 60 тонн груза, в том числе почти полмиллиона комплектов индивидуальной защиты, включая маски, респираторы, комбинезоны. 70 тонн предметов первой необходимости были отправлены в испанскую Эстремадуру, помощь предназначена для 2,5 тысяч семей. Еще 20 тонн средств индивидуальной защиты и медоборудования улетели из Дубая в Боснию и Герцеговину.

В мае Международный городок объявил о расширении своей платформы - шаг, который отражает гуманитарные ценности жителей Дубая и Объединенных Арабских эмиратов в целом.

"Это вписано в наши гены, в нашу культуру воспитания, - считает Халид Алавадхи. - Я не имею в виду исключительно граждан ОАЭ, я говорю обо всех, кто живет в стране. Нашему обществу свойственны черты, которые делают возможной такую гуманитарную отзывчивость. Нам повезло: у нас высокий уровень жизни. Одновременно мы знаем, что делиться, отдавать - гораздо важнее, чем просто наслаждаться комфортом. Вот почему правительство Дубая, власти ОАЭ всегда говорили "да" на любые просьбы об услугах, помощи. Только в 2019 году эмир Дубая сделал личный вклад, позволивший организовать отправку 20 гуманитарных рейсов!"

Гуманитарный городок к Дубай продолжает развиваться, делая ставку на новейшие технологи. С их помощью хаб надеется решить главную задачу - обеспечить гуманитарной помощью до миллиарда жителей планеты в случае санитарных и других кризисов.