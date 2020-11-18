Италия подсчитала бюджет

Правительство Италии утвердило проект бюджета на 2021 год. Его цель — стимулировать пострадавшую от пандемии экономику. Он включает в себя в общей сложности 248 мер и грантов на сумму 15 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС.

Колоссальный по размеру бюджет, который должен быть одобрен итальянским парламентом в конце года. Перезапуск экономики страны, наиболее пострадавшей от пандемии COVID-19 в Европе, - задача не из легких.

По предварительным оценкам, бюджет составит минимум 38 млрд евро. Цифра не окончательная, поскольку план будет пересмотрен в ближайшие недели.

Дополнительные расходы предусмотрены в первую очередь для здравоохранения. 400 млн евро будет направлено на покупку вакцин от COVID-19, а также других препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Еще 70 млн будет выделено на покупку экспресс-тестов.

Также в центре финансового плана Италии — поддержка пострадавшего бизнеса и сохранение тысяч рабочих мест. 5,3 млрд евро будут направлены на программу неоплачиваемых отпусков. Плюс продление до марта запрета на увольнения, который должен был истечь в январе - это тоже дополнительные расходы.

Но поскольку Рим получит самую большую долю восстановительного фонда ЕС, часть этих ресурсов будет использована для решения некоторых давних проблем, сдерживающих итальянскую экономику.

Гранты Евросоюза на сумму в 15 млрд евро будут инвестированы в основном в "зеленую" экономику, развитие цифровых технологий и инновации.

Премьер-министр Джузеппе Конте считает, что эти инвестиции во благо Италии, хотя многое будет зависеть от того, насколько правильно выделенные средства будут распределены региональными властями.

Но Еврокомиссии придется приложить немало усилий для своевременного поступления средств. Даже если все пойдет по плану, финансирование из фонда ЕС начнет поступать не раньше весны следующего года.

В соответствии с новым подходом к государственным расходам план бюджета также включает в себя налоговые льготы, направленные на создание рабочих мест для женщин и поощрение занятости молодежи.

Новый пакет стимулирующих мер неизбежно повлечет за собой рост дефицита в 2021 году. И после Греции государственный долг Италии останется самым высоким в Еврозоне.