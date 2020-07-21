Бюджет ЕС: "Это ещё не конец"

Уставшие, но довольные, они приняли бюджет: за четыре дня участникам саммита ЕС удалось разобраться с "камнем преткновения" и распределить "коронавирусный" фонд помощи в 750 миллиардов евро, из которого 390 млрд будут выделены странам в виде безвозмездных субсидий, а 360 млрд — как кредиты.

Изначальный план предусматривал гораздо больше безвозмездной помощи — полтриллиона, против чего резко выступали Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция. Эти страны получили прозвище "скаредная четвёрка".

Алессандро Лейпольд, экономист:

"Среди беспокоящих меня моментов — механизм, согласно которому траты должны быть одобрены практически единогласно. Нужно выслушать мнения экономического и финансового комитетов. Если у стран будут возражения, вопрос отправляется в Европейский совет. Это межправительственный процесс, и проблем тут не избежать".

Саммит оказался самым долгим за два десятка лет и отличался непривычным для Европы накалом страстей. Однако многие политики называют итоговый успех как раз свидетельством большой эффективности нынешней европейской системы.

Александр Стубб, экс-премьер-министр Финляндии:

"Я очень хорошо помню финансовый кризис, кризис суверенного долга, который превратился в кризис еврозоны. Нам потребовалось четыре года, чтобы создать Европейский стабилизационный механизм. А в этот раз можно сказать, что обсуждение пакета в 750 миллиардов заняло четыре месяца. Это свидетельство очень глубокой европейской интеграции".

Главы государств ЕС своё дело сделали, но бюджету ещё предстоит пройти через Европарламент, где аналитики ожидают столь же непростого обсуждения, как и на саммите.