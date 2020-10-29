Торг вокруг денег на восстановление ЕС после пандемии

План Еврокомиссии по экономическому восстановлению после пандемии давно разработан, но ещё не утверждён другими ветвями власти. В тупике находятся и переговоры между Европейским парламентом и Советом об общем бюджете размером чуть больше триллиона евро.

Между тем, денег странам-членам нужно так много, что один евродепутат объявил голодовку протеста против скупости в таком важном вопросе. В то же время это французский социалист Пьер Ларрутюро против повышения налогов. Он даже предложил, как ещё можно изыскать недостающие средства:

«Нам нужно увеличить бюджет, чтобы избежать рецессии, мы хотим, чтобы больший бюджет помогал больницам во всех наших странах, мы хотим больший бюджет, чтобы сохранить климат, теплоизолировать дома, увеличить общественный транспорт, помочь фермерам. На всё это нам нужно больше денег. Но мы слышали о протестах "жёлтых жилетов", людям надоело платить налоги. Европарламент помогает найти другие источники. Это может быть международный налог на выбросы углекислого газа и, особенно, налог на финансовые операции и спекуляции».

В среду Евросовет отклонил последнее предложение Парламента относительно размера бюджета. Но диалог между ними продолжается. Стороны почти договорились увязать финансирование стран-членов с соблюдением ими принципов правового государства.

Глава крупнейшей парламентской фракции, Европейской народной партии, немец Манфред Вебер неоднократно обвинял в нарушении этих принципов Венгрию и Польшу.

«Мы готовы к компромиссу, - сказал Вебер. - Но ясно и другое. Нельзя выделять деньги тем, кто не уважает фундаментальные принципы, такие, как свобода СМИ или независимость судебной системы. Поэтому нужен механизм обеспечения верховенства права, обязательный для всех и имеющий силу закона. Это для Европарламента красная черта».

Евросовет не желает пересмотра договоренности о создании восстановительного фонда в 750 млрд евро, которая была достигнута главами государств и правительств ЕС в июле. Пока брать деньги на ликвидацию последствий пандемии страдающие от неё страны не могут. Между тем, вторая волна коронавируса может увеличить их финансовые потребности.