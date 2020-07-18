Лидеры Евросоюза договариваются о том, как поднять экономику своих стран, пострадавшую от пандемии. По инициативе Франции и Германии, Еврокомиссия предложили занять для этого на рынках капитала 750 млрд евро. Получателями станут в основном Италия и Испания.

Нидерланды не одобрили такую схему на том основании, что она затрагивает интересы их налогоплательщиков.

"В итальянские или испанские карманы потекут не голландские деньги, - объясняет политолог из Барселоны Пол Морильяс. - Это не национальный перевод из одной страны в другую, это накопление долга всем Евросоюзом. И в этом отличие этого инструмента от предыдущих".

Нидерланды также выступают за то, чтобы выдавать не гранты, которые не нужно возвращать, а кредиты, и увязать такое финансирования с реформами.

«Идея в том, чтобы сначала дать деньги, и когда они окажут положительное влияние на восстановление экономики, последуют реформы. Таков смысл грантов, - продолжал барселонец. - Что касается займов, они будут сопровождаться рядом условий для получения к ним доступа. Так что вначале нужно начать реформы, нужно доказать свою приверженность реформам."

Нидерланды также хотят, чтобы все страны отчитывались в том, как расходуются общие деньги. Премьер-министр Марк Рютте считает, что такой механизм должны утвердить все 26 его коллег. Такая процедура, вероятно, потребует нескольких саммитов.

Еврокомиссия (с подачи Франции и Германии) предлагала разделить фонд восстановления размером 750 млрд евро на 500 млрд грантов и субсидий и 250 млрд кредитов. Но в субботу Совет ЕС предложил сократить безвозвратную часть с 500 млрд до 450 млрд. Разница в 50 млрд превратится в кредиты. Это сделано, чтобы добиться согласия Нидерландов.

«В начале 2021 года голланды пойдут голосовать, - говорит Пол Морильяс. - Во многих странах-членах, но особенно в Нидерландах, избиратели требуют от своих властей защищать их интересы на союзном уровне. На этом строятся популизм и евроскептицизм».

Наиболее пострадавшие от наступления коронавируса южные страны настаивают на скорейших мерах по спасению их экономики и общества. Да и большая часть Европы опасается тяжелых последствий, если правительства и союзные органы не будут действовать быстро.