Процесс передачи власти в США начался

Процесс передачи власти от одного президента США другому начался: Дональд Трамп согласился начать формальный процесс, позволяющий Джо Байдену и его команде получить доступ к фондам и общаться с федеральными ведомствами. Этому противилось Управление общих служб (GSA )во главе с Эмили Мерфи, отказываясь признать Байдена избранным главой государства.

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за непоколебимую преданность и преданность нашей стране. Она подвергалась преследованиям, угрозам и жестокому обращению, и я не хочу, чтобы это случилось с ней, её семьей или её сотрудниками . Но мы продолжим наше дело со всей решимостью, продолжим в том же духе. Сражайтесь, и я верю, что мы победим! Тем не менее, в интересах нашей страны, я рекомендую Эмили и её команде сделать то, что необходимо сделать в отношении первоначальных протоколов, я уже посоветовал и моей команде сделать то же самое", - написал Трамп в своём Twitter.

Процесс передачи власти не мог начаться до тех пор, пока Управление общих служб не признает Джо Байдена избранным президентом. Но в сообщении ведомства говорилось, что утверждение пока не состоялось. В новом штабе Байдена и Харрис обвинили Мерфи в субъективном отношении к Трампу.

Сам глава Белого дома говорит, что уступать не намерен и обещает продолжить судебные баталии, чтобы добиться переизбрания. Но давление на него растёт, в том числе и со стороны однопартийцев республиканцев, среди которых становится всё больше тех, кто призывает его признать результаты выборов.

Ранее была официально подтверждена победа Джо Байдена штате Мичиган, что нанесло серьезный удар по позициям Трампа. Кроме того, многие заявления президента о мошенничестве в ходе голосования были отклонены судьями на основании отсутствия каких-либо доказательств, подтверждающих их правомерность.