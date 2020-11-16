Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем умер в возрасте 79 лет (СМИ)

В возрасте 79 лет скончался вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сообщили государственные СМИ страны.

О смерти политика стало известно рано утром в понедельник, подробности и причины произошедшего не называются.

Муаллем родился в Дамаске 13 января 1941 года.

С 1964 года он работал в министерстве иностранных дел Сирии. В 1975 году стал послом страны в Румынии. С 1990 года Муаллем почти десять лет был послом в США. Он занимал пост главы МИД Сирии с 2006 года.