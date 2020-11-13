В Вифлееме предлагают сэндвич "Корона" и хот-дог "COVID-19"

Из-за пандемии коронавируса миллионы людей во всем мире оказались безработными. Эта участь не миновала и жителя Вифлеема Райеда Баннуру, экскурсовода. Туристов в городе практически нет. Райед не стал отчаиваться и решил открыть небольшую закусочную, где бы он смог предложить клиентам сэндвичи. План вряд ли можно назвать революцинным: классические бутерброды с мясом, луком и специями, или вегетарианские, с овощами, есть практически везде. Но Райеду удалось привлечь внимание потенциальных посетителей фирменными закусками, которые он назвал сэндвич "Корона" и хот-дог "COVID-19".
На вопрос о том, не окажутся ли посетители заведения слишком восприимчивы к названию бутербродов, Баннура сказал: "Я знаю, что люди умирают, что "корона" - это болезнь. Но есть люди, которые также умирают из-за сахара или табака, но мы не исключаем эти слова из нашего словаря". Насколько успешным будет бизнес Баннуры в долгосрочной перспективе, покажет время.
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