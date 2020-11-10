Тироль: лыжный сезон-2021 под угрозой

На этом лыжном курорте в австрийском Тироле сезон открылся в октябре, но едва начавшись, оказался под вопросом после решения властей объявить карантин с 3 ноября и до начала декабря, чтобы остановить вторую волну эпидемии.

В Питцтале, как и на соседних курортах, еще не оправились от скандала Ишгля, откуда в марте по всей Европе туристы разнесли коронавирус. Местную экономику снова ждут трудные времена, говорят старожилы, если лыжный сезон-21 так и не сможет набрать обороты.

Отдыхающие сюда приезжают, но не так много: "Я приехал из Швейцарии, - говорит Кристиан Гут, - каждую осень мы проводим здесь тренировки. Мы - профессиональные лыжники и зимой участвуем здесь в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта".

В провинции Тироль лыжные курорты приносят в местную экономику миллиарды евро. Каждое четвертое рабочее место связано с туризмом. По словам австрийского Института экономических исследований, если зимний сезон-21 сорвётся, это может привести к сокращению ВВП Австрии на 1,5 %.

Летом владельцы подъёмников и другой инфраструктуры вложили значительные средства, чтобы позволить любителям горных лыж кататься, строго соблюдая меры предосторожности. Они надеются, что их усилия не пойдут прахом: "Мы очень надеемся, что нам удастся снова взять под контроль эпидемию и что мы сможем кататься как раньше. Понятно, что ношение маски, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция рук теперь с нами надолго. Придётся свыкнуться с мыслью, что кататься мы теперь будем в других условиях", - говорит Анна Гриссер, представитель Pitztal Glacier lift Company.

Ближайшие месяцы покажут, сбудется ли этот оптимистичный прогноз. Всё больше отдыхающих откладывают катание учитывая, что по возвращении им придётся сидеть на карантине.