Южный Тироль выбрал свой путь

На севере Италии автономная провинция Больцано-Боцен — Южный Тироль выбрала свой путь для постепенного выхода из карантина. Местный парламент большинством голосов одобрил закон, который, по словам губернатора Арно Компатчера, станет хорошей основной для восстановления экономической деятельности.Он вступил в силу в пятницу и региональные власти рассчитывают на личную ответственность и дисциплину каждого жителя провинции.

Из дома теперь можно выходит без специального разрешения, но правила социального дистанцирования необходимо соблюдать все промышленные предприятия и мастерские возобновили свою деятельность. В субботу открываются магазины, а в понедельник — рестораны, бары, кафе-мороженое и парикмахерские. Для гостиничного бизнеса и оператор канатных дорог ограничительные меры буду ослаблены 25 мая.

Но министр по делам регионов и автономий Франческо Бочча уверен, что закон пренебрегает нормами охраны труда и обещает его оспорить.