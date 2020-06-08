В Австрии готовят горнолыжные курорты летом

Едва были сняты меры карантина, австрийцы поспешили на горные склоны.

На ряде курортов, находящихся на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря, снежный покров и погода позволяют кататься на лыжах даже в середине июня.

Лыжные места были закрыты первыми в момент, когда началась пандемия в Европе, они стали едва ли не главными в тот момент очагами распространения инфекции в Австрии.

Говорит одна из отдыхающих: "А как на подъёмнике было соблюдать дистанцию? Это невозможно. Все заведения, в которые ходят по вечерам - маленькие и тесные. Но мы приспособились, носим маски. Даже на трассе".

Но правила, если они и не нравятся, исполнять приходиться.

Те, кто занимается подъемниками, уменьшили количество лыжников в каждой кабинке фуникулера.

Рассказывает Маркус Леркч, сотрудник службы безопасности курорта Mölltal Glacier: "В кассах, где покупают ski-pass, организовано все так, чтобы соблюдать новые санитарные нормы. Есть емкости с дезинфицирующей жидкостью, отмечена дистанция, которая требуется для каждого, стоящего в очереди. Обязательно ношение масок. То же самое относится и к транспорту, который подвозит лыжников к склонам".

Поскольку этот курорт действует практически круглогодично, тут часто тренируются австрийские сборные по разным зимним видам спорта, в том числе и по горным лыжам.

Но Макс Готтфрид, управляющий директор курорта Mölltal Glacier, утверждает, что от денег иностранцев экономика Mölltal Glacier зависит в гораздо более значительной степени: "Мы очень надеемся на клиентуру из других стран, для нас она важна всегда, но в данных обстоятельствах приезда иностранцев мы ждем с особенным нетерпением".

"Важно понимать, что этот маленький альпийский курорт - своего рода полигон для тех, кто работает в индустрии горнолыжного туризма, с другой - больше всего австрийское правительство хочет избежать заголовков новостей, в которых лыжный курорт рифмуется с очагом заражения коронавирусом", - передает из Mölltal Glacier журналист Еuronews Йоханнес Плешбергер.