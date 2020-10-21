Горнолыжные курорты Тироля — "рассадник" коронавируса

Горнолыжные курорты Тироля стали "рассадником коронавируса, который потом распространился по всей Европе и далеко за ее пределами. Как минимум 6 тысяч человек из более чем 40 стран заявили, что заразились именно здесь. Теперь власти Тироля думают над тем, как реорганизовать систему здравоохранения. Лидер местной оппозиции Георг Дорнауэр призывает региональное правительство к отставке.

— Полмира знает, что были допущены ошибки в антикризисном управлении.

Местные власти говорят, что в отставку уходить не собираются. Вместо этого они создали новые подразделения в системе здравоохранения и в управлении кризисными ситуациями.

Неделю назад независимая комиссия представила результаты расследования. Эксперты пришли к выводу, что Федеральное правительство Австрии и местные власти допустили масштабные просчеты. Так, например, автобусы и канатная дорога на курорте оставались доступными несмотря на объявленный карантин.

— Цель доклада — указать на ошибки, чтобы мы могли избежать их в будущем. Поэтому в конце доклада вы найдете длинный список рекомендаций, — говорит глава комиссии Рональд Рорер.

Власти подверглись критике за то, что слишком поздно закрыли горнолыжные курорты и позволили туристам уехать, не собрав о них никаких данных.

- Туристы, отдыхавшие на курорте Ишгль, в спешке покидали тирольские долины. Их никто не регистрировал, и они распространили вирус по всей Европе. Более 1000 зараженных подали иски против Австрийской Республики. Процесс должен начаться в ближайшие недели, — передает корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер.