Глава Футбольной ассоциации Англии ушёл в отставку

Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк подал в отставку во вторник после того, как его осудили за расистские комментарии во время слушаний по видеосвязи в парламентском отборочном комитете.

"Мои неприемлемые слова перед парламентом оказали медвежью услугу нашей игре и тем, кто е`ё смотрит, играет, судит и руководит", - сказал Кларк, который является также вице-президентом ФИФА.

Об уходе было объявлено через несколько часов после того, как он извинился за за слова "цветные игроки", которые использовал, говоря о темнокожих футболистах. При это Кларк говорил как раз о расистских оскорблениях, с которыми сталкиваются спортсмены.

После его отставки обязанности президента организации временно будет исполнять Питер Маккормик.