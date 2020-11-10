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Спорт

Глава Футбольной ассоциации Англии ушёл в отставку

 Кнарик Хачатрян
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Грег Кларк, архивное фото
Грег Кларк, архивное фото   -   Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк подал в отставку во вторник после того, как его осудили за расистские комментарии во время слушаний по видеосвязи в парламентском отборочном комитете.

"Мои неприемлемые слова перед парламентом оказали медвежью услугу нашей игре и тем, кто е`ё смотрит, играет, судит и руководит", - сказал Кларк, который является также вице-президентом ФИФА.

Об уходе было объявлено через несколько часов после того, как он извинился за за слова "цветные игроки", которые использовал, говоря о темнокожих футболистах. При это Кларк говорил как раз о расистских оскорблениях, с которыми сталкиваются спортсмены.

После его отставки обязанности президента организации временно будет исполнять Питер Маккормик.

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