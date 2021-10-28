Болельщики "Барсы" поддержали отставку Кумана

Отставка главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана на первых полосах испанских газет. Голландец проработал в клубе чуть больше года. В прошлом сезоне "Барса" выиграла Кубок Испании и заняла лишь третье место в чемпионате, в этом успехи еще скромнее. Сейчас "Сине-гранатовые" на 9-й строчке в таблице. От услуг Кумана решили отказаться после поражения от "Райо Вальекано".

Болельщики считают решение правильным:

_"Думаю, хорошо, что он ушёл. Он как тренер не смог полностью использовать возможности команды. Сейчас Барса действует на поле безо всякого смысла. Очень скучные игры, футболисты не отрабатывают на том уровне, на каком могли бы".

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"Слишком поздно. Его никак не могли уволить из-за того, что Куман значил для клуба. Теперь уже поздно: и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов положение очень непростое. Не хочу быть пессимистом, но новому тренеру придётся решать очень трудные задачи".

Исполняющим обязанности главного тренера пока назначили наставника второго состава "Барсы" Серхи Бархуана. Но главным претендентом на пост по-прежнему считают ещё одного бывшего игрока "Барселоны" Хави Эрнандеса, который сейчас работает в Катаре. По данным испанской прессы, он уже дал своё согласие.