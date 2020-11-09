Португальский Авейру ставит на молодые таланты

_Проект Aveiro Steam City поощряет широкое использование инновационных технологий в обществе: некоторые решения, разработанные по линии проекта, были показаны на Неделе технологий, прошедшей в этом португальском городе. _

Андре Кошта представляющий проект в муниципалитете Авейру, рассказал о преобразованиях подробнее: "Начнем с того, что мы уже представлены в области образования: вместе с университетом Авейру мы определили комплексную стратегию по развитию навыков Steam, речь идет о науке, технологиях, инженерном деле, искусстве и математике. Это очень важно для будущего нашей молодежи, это позволит им лучше подготовиться к работе. Вместе с университетом города мы хотим разработать стратегию для всех уровней образования.

Наша вторая стратегическая ось - практическая подготовка. Мы решили создать обсерваторию занятости, реактивный механизм отслеживания потребностей рынка, разных отраслей. На его основе мы могли бы предлагать краткосрочное и среднесрочное обучение персонала для нужд бизнеса, компаний. Наше третье направление касается технологий и приложений. В этой сфере главная задача - создать "живую" лабораторию Aveiro Tech City Living Lab - достигнута".

Наконец, наше четвертое поле деятельности - это разработка целей. Мы можем рекомендовать, продвигать новые задачи и решения с опорой на достижения нашей "живой лаборатории". Мы предлагаем компаниям, стартапам взять новую высоту и так стимулировать свой бизнес".