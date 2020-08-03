Проблемы альпийских регионов: экология, изоляция, транспорт

Alpine Space - европейская программа комплексной поддержки жителей стран Альпийской дуги, в нее входят десятки профильных проектов самой разной направленности.

Клотильда Мае координирует ряд инициатив на местах: "Глобальная цель программы - найти решения общих для региона проблем, они могут быть очень разными. В первую очередь в голову приходят изменения, связанные с потеплением климата, они оказывают сильное влияние на регион. Но там также есть и проблемы с транспортом, с обслуживанием населения, особенно в удаленных районах. Конечная цель - добиться улучшение качества жизни в Альпах. Мы стремимся выработать решения, которые могут повлиять на политику властей в регионе. Мы также стремимся создавать удачные прецеденты, тестировать решения, проверять их применимость на практике в Альпах и, возможно, в других регионах Европы".