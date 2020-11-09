Португальский Авейру: от романтики к инновациям

Трудно поверить, что романтичный Авейру, прозванный маленькой португальской Венецией - настоящий город-лаборатория. Уютные каналы и набережные соседствуют здесь с гигантским парком, на базе которого проходит тестирование приложений и новинок робототехники. А это предполагает километры волоконно-оптических кабелей, экспериментальную 5G инфраструктуру и настоящий взрыв энтузиазма. Создание первой в Португалии "живой лаборатории" стало частью европейского проекта Aveiro Steam Сity.

Паулу Перрейра представляет участвующую в проекте лабораторию Altice: "Привычное пользование интернетом не представляет для нас загадок, нас интересует другое - цифровые модели, которые могут помочь муниципалитетам, промышленным компаниям, то, что открывает бизнес-перспективы", - уточнил он.

К проекту примкнули 34 профильные компании, их усилиями развернуты 16 км волоконно-оптических линий. Общий бюджет проекта превышает 6 миллионов евро, из которых почти 5 миллионов выделены по линии Европейской политики сплочения.

Одно из приложений, разработанное на экспериментальной площадке Авейру, адресовано спортсменам: итальянский стартап Biometrica придумал биосенсоры, которые интегрируются в спортивную одежду. Они отслеживают показатели и достижения атлетов и сохраняют данные в облаке.

Представитель компании Манфредо д'Алессандро Каприче рассказал: "В Авейру одним из ключевых моментов стало наличие мобильной связи 5G. Новый стандарт абсолютно необходим, ведь мы передаем огромное количество данных, передача должна осуществляться в режиме реального времени и на высокой скорости".

В дни форума "Техническая неделя" Авейру город стал витриной новых приложений, касающихся мобильности, окружающей среды и энергетики. Например, стартап Eva Drones использовал собаку-робота американского разработчика для доставки образцов крови к дрону, который перевозит их в нужную лабораторию.

Проект Aveiro Steam Сity ставит целью поддержку местного рынка труда, акцент сделан на обеспечение занятости местных программистов, математиков, веб-дизайнеров. Задача-максимум - стимулировать экономику региона через разработку и воплощение в жизнь инновационных решений.

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Нам нужны люди с квалификацией в электронике, программировании. И мы находим таких специалистов в Авейру, - рассказал директор Eva Drones оливье Ле Ланн. - Поэтому мы хотели бы открыть здесь центр робототехники и цифровых технологий для студентов и аспирантов с прицелом на создание рабочих мест завтрашнего дня".

Проект опирается на образовательную поддержку университета Авейру - еще один канал для выявления местных талантов.