"Умные школы" берегут бюджет, энергию и экологию

Мы находимся в Градачаце, на северо-востоке Боснии и Герцеговины... 15-метровый дымоход на территории начальной школы имени Ивана Горана Ковачича — символ того времени, когда уголь, сильно загрязняющий окружающую среду, был главным источником энергии в регионе. Раньше для отопления эта школа потребляла 120 тонн угля в год. Сейчас она — один из лучших учеников Smart Schools ("Умные школы"), трансграничного проекта при поддержке Региональной политики Евросоюза, цель которого — использование менее загрязняющих и возобновляемых источников энергии. Джевад Удвинчич прошел обучение на энергоменеджера в рамках проекта и отвечает за новую систему отопления на основе древесных гранул из биомассы.

Заменив энергетическое топливо, мы уменьшили загрязнение окружающей среды и создали лучшие условия для работы детей в классах Джевад Удвинчич энергоменеджер в школе

Этот европейский проект касается Боснии и Герцеговины, а также Хорватии и Черногории.

В общей сложности 7 боснийских и хорватских школ модернизировали свои здания для большей энергоэффективности. Общий бюджет "Умных школ" составляет 1,6 миллиона евро, 85% из которых финансируется Региональной политикой ЕС. Информационно-просветительские мероприятия охватили 105 школ и 29 000 учащихся.

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Одним из главных событий в "Умных школах" считаются "Дни инноваторов" — 7-дневный конкурс, участниками которого в прошлом году стали 19 молодых изобретателей и их творения. Босниец Салко (Ужичанин) и хорват Роко (Лукенда) встретились именно там. Для Салко, студента-медика из Тузлы, конкурс стал трамплином: он создал собственную компанию по установке солнечных панелей.

Для меня этот конкурс стал возможностью показать мой инновационный проект, при этом сохранив интеллектуальную собственность Салко Ужичанин студент-медик, гендиректор Solheat

Изобретение Роко, ученика средней хорватской школы, - "умный" мусорный бак, который предупреждает службу сбора мусора, когда он полон. В настоящее время он активно работает над проектом.

Энергоэффективность иногда включает в себя тепловую реабилитацию зданий. Здесь, в школе в Сибинье (Хорватия), полностью поменяли крышу, а фасад был изолирован и отремонтирован. Директор этой начальной школы подчеркивает другие менее заметные, но существенные результаты проекта для двух стран, которые когда-то были врагами.

Проект — это возможность восстановить отчасти разорванные отношения, окрашенные темными красками в прошлом. Для этого нужно взять более яркие детские цвета и попытаться восстановить будущее! Йосип Шишманович директор школы в Сибинье

Проект "Умные школы" рассчитан до 2023 года, с привлечением других учебных заведений и молодых инноваторов среди школьников.