Инъекция оптимизма для мировых рынков

Инъекцией оптимизма стала для мировых фондовых рынков новость о том, что разработанная BioNTech и Pfizer вакцина прошла третью фазу испытаний и будет готова к регистрации в ноябре.

Прежде всего воспрянули секторы, больше других пострадавшие от карантина и изоляции: акции производителя авиационных двигателей "Роллс-Ройс" подорожали на 45 %. Котировки Международного авиационного холдинга, образованные в результате слияния British Airways и Iberia, также выросли на 40 %; британского лоукостера Easyjet - на треть.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали в понедельник стремительный рост. В момент открытия промышленный индекс Dow Jones поднялся на 5,21 %; индекс S&P 500 вырос на 3,82 %; индекс электронной биржи Nasdaq - почти на процент. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 10,20 %.

Больше, чем на 4,5 % вырос основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Оптимизма инвесторам добавила и новость о победе Джо Байдена на президентских выборах в США: "Сегодня в этом торговом зале мы говорим, что пришло время Джо, - прокомментировал происходящее аналитик "Баадер банка" Роберт Халвер. - У нас есть чёткий результат, и этого Трампу у нас не отнять. Геополитически всё успокоится, торговые войны утихнут, США будут стремиться к мирному сосуществованию с Китаем. Европейские и особенно немецкие экспортеры очень довольны, я уверен, что некоторые члены Совета директоров сегодня выпили шампанского!"

Одним из редких проигравших этого дня стала платформа для организации аудио и видеоконференций Zoom, позволявшая миллионам людей на карантине виртуально общаться. После новости о скорой регистрации вакцины от BioNTech и Pfizer её акции рухнули на 13 %.