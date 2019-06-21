Швейцария теряет доступ к биржам ЕС

Швейцарские биржи с 1 июля потеряют доступ к европейским фондовым площадкам. Это - прямое следствие отказа Еврокомиссии продлить режим эквивалентности, позволявший до сих пор сторонам торговать на биржах друг друга.

Евросоюз потерял терпение после того, как многолетние переговоры по заключению договора о партнерстве со Швейцарией завершились ничем. Эта пятница была крайним сроком для Брюсселя, о чем он ранее предупредил швейцарских партнеров.

Эксперты отмечают, что Евросоюз по сути использовал угрозу лишить Швейцарию доступа к финансовому рынку, чтобы заставить альпийскую конфедерацию подписать всеобъемлющее соглашение, затрагивающее не только биржи, но и другие сферы экономики. Берн же колебался, требуя все новых "разъяснений деталей нового соглашения".

Сложившаяся ситуация, подчеркивает ряд экономистов, отражает проблемы, которые встанут перед Великобританией в случае выхода из ЕС без сделки.