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Бизнес

Вирусная лихорадка на биржах

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 Юрий Смирнов
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Вирусная лихорадка на биржах
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screenshot via afp
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Индексы крупнейших торговых площадок мира продолжили снижение во вторник на фоне новых случаев распространения уханьского коронавируса в Европе. Французский индекс CAC40, британский Footsie и немецкий Dax снизились почти на 2%. Снижение американского индекса Dow Jones и японского Nikkei оказалось еще более значительным - на 3% и 3,34% соответственно.

Коронавирус оказывает воздействие на мировые фондовые биржи. По нашей оценке, коронавирус скажется на росте мировой и европейской экономики. Эпидемия коронавируса изменит правила глобализации.
Брюно Ле Мэр
министр экономики и финансов Франции

Значительно подешевели акции производителей предметов роскоши. По подсчётам аналитиков, в этом году сектор может не досчитаться от 30 до 60 млрд долларов, главным образом из-за проблем с доставкой товара в Китай, а также из-за резкого снижения числа состоятельных китайских туристов.

По мнению специалистов, ожидать нового подъёма на биржах не следует до тех пор, пока скорость и масштаб распространения нового вируса не приобретут ясные контуры. На данный момент COVID-19 ассоциируется в глазах инвесторов со слишком большим количеством неизвестных.

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