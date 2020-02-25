Вирусная лихорадка на биржах

Индексы крупнейших торговых площадок мира продолжили снижение во вторник на фоне новых случаев распространения уханьского коронавируса в Европе. Французский индекс CAC40, британский Footsie и немецкий Dax снизились почти на 2%. Снижение американского индекса Dow Jones и японского Nikkei оказалось еще более значительным - на 3% и 3,34% соответственно.

Коронавирус оказывает воздействие на мировые фондовые биржи. По нашей оценке, коронавирус скажется на росте мировой и европейской экономики. Эпидемия коронавируса изменит правила глобализации. Брюно Ле Мэр министр экономики и финансов Франции

Значительно подешевели акции производителей предметов роскоши. По подсчётам аналитиков, в этом году сектор может не досчитаться от 30 до 60 млрд долларов, главным образом из-за проблем с доставкой товара в Китай, а также из-за резкого снижения числа состоятельных китайских туристов.

По мнению специалистов, ожидать нового подъёма на биржах не следует до тех пор, пока скорость и масштаб распространения нового вируса не приобретут ясные контуры. На данный момент COVID-19 ассоциируется в глазах инвесторов со слишком большим количеством неизвестных.