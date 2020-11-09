НАТО "не терпится" работать с Байденом

Генеральный секретарь НАТО приветствовал избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Йенс Столтенберг заявил, что ему "не терпится работать" с таким "надёжным союзником" Североатлантического альянса. Аналитики тем не менее считают, что не стоит тешиться иллюзиями: США, даже после Трампа, не собираются снова становиться мировым жандармом, ни безусловным покровителем НАТО.

"Европейцам следует проявить осторожность с администрацией Байдена, - считает Холл Гарднер, специалист по международной политике из Американского университета Парижа. - Он все же собирается ставить американские интересы на первое место, не совсем так, как это делал Трамп, но тем не менее. Поэтому Европа должна озаботиться созданием единой обороны, должна объединиться вокруг франко-немецкого ядра, это - путь к общеевропейскому единству".

Доля стран-членов НАТО в финансировании альянса стала одним из камней преткновения между Вашингтоном и Брюсселем за последние четыре года. По мнению Джейми Шея, бывшего помощника госсекретаря НАТО, Евросоюзу стоит занять активную позицию: "Первое, что европейцы должны сделать в переходный период, не дожидаясь 20 января и инаугурации, это выступить с предложениями, как они могут помочь Соединенным Штатам решить некоторые из наиболее острых проблем международной безопасности. Да, Байден собирается тесно взаимодействовать с НАТО, но, с другой стороны, будет ждать, что европейцы сделают первый шаг".

Последним по времени проявлением трансатлантического сотрудничества был запуск в сентябре нового пункта Объединенного командования сил в Норфолке, штат Виргиния, созданное для защиты морских коммуникаций между Европой и Северной Америкой. Теперь обозреватели ждут, что за ним последуют другие.