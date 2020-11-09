Кремль не спешит поздравлять Байдена

Кремль не хочет поздравлять Джо Байдена с победой на президентских выборах в США до официального подведения итогов голосования. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Четыре года назад Москва незамедлительно поздравила Дональда Трампа с победой, однако сейчас ситуация иная, — объясняет чиновник:

«Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, этим ситуация и отличается и поэтому мы считаем корректным дождаться всё-таки официального объявления. Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом Соединённых Штатов Америки удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений».

Со сменой президента в США может измениться позиция Вашингтона по многим вопросам двусторонних отношений с Россией, в частности, о санкциях. Об этом в интервью Euronews рассказал глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов:

«Думаю, что давление на Россию по линии санкций продолжится. Может быть даже в чем-то и усилится. Но я не склонен считать, что Байден пойдет на то, чтобы поднять эти санкции на качественно новый уровень. Не потому, что он хорошо относится к России, а потому, что такие более жесткие санкции будут вызывать все более и более серьезные побочные эффекты и для американской экономики, и для стабильности международной экономической системы».

По словам Кортунова, риторика Байдена на посту президента в отношении Москвы может оказаться значительно более жёсткой, чем была при Трампе. От нового президента ожидают большей твёрдости в вопросах защиты прав человека, а также более решительной поддержки Украины, российской и белорусской оппозиции.