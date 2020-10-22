Контакты НАТО-Армения, США-Турция. Посредничество РФ и ФРГ

Конфликт в Нагорном Карабахе ставит в трудное положение НАТО. Член альянса Турция поддерживает одну из сторон карабахского конфликта - Азербайджан. А с другой стороной, Арменией, сотрудничает в военной сфере Россия. Именно при посредничестве Москвы между Баку и Ереваном было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Президент Армении Армен Саркисян встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО, который высказался за долговременное политическое решение:

«НАТО не участвует в конфликте в Нагорном Карабахе и вокруг него, - сказал Йенс Столтенберг. - Мы ценим Турцию как союзника. Я четко заявил об этом президенту Армении. Нас глубоко беспокоит конфликт в Нагорном Карабахе и вокруг него, особенно удары по мирным жителям. Мы видели несколько примеров этого. Поэтому мы призываем Азербайджан и Армению к деэскалации, прекращению боевых действий и враждебных шагов, к уважению и выполнению прекращения огня ".

Между тем, нарастает напряженность в Восточном Средиземноморье между Турцией и ещё одним членом НАТО, Грецией. Провалились дипломатические усилия, которые предпринимала в последние дни для разрядки этой напряженности Германия.

Посол США в НАТО призвала продолжать эти усилия и не вовлекать в них Америку:

«Мы не хотим вмешиваться, - сказала Кей Бейли Хатчисон. - Это два союзника по НАТО, наши давние союзникм, и мы не хотим вставать на чью-то сторону. Мы хотим, чтобы они решили проблему, которую, по общему мнению, необходимо решить. Мы призываем обе стороны сесть за стол переговоров вместе с немцами, которые согласились выступить арбитрами, и которые пользуются доверием обеих. Мы согласны с этим. Германия была бы хорошим местом для таких переговоров с целью решить основной вопрос: каковы водные границы между двумя странами».

Турция испытала на прошлой неделе зенитно-ракетные комплексы российского производства С-400. После этого Генсек НАТО сообщил о контактах между Турцией и США о поставках ей американских ракет земля-воздух системы Patriot.