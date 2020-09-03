Отравление Навального: ЕС и НАТО требуют от Москвы объяснений

Европейский Союз возмущен покушением на жизнь оппозиционера и политика Алексея Навального.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в отдельном коммюнике подчеркнул, что "страны европейского сообщества самым резким образом осуждают отравление лидера российской оппозиции ".

В той же тональности высказался и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вечером в среду канцлер ФРГ Меркель потребовала от Москвы дать исчерпывающие ответы на вопросы, что произошло с Алексеем Навальным.

В Евросоюзе отмечают, что "покушение на убийство российского политика не должно остаться нераскрытым, и что причастные должны быть привлечены к ответственности".

Немецкие специалисты официально подтвердили, что 44-ний Алексей Навальный стал жертвой отравления с применением яда из группы "Новичок".

Комментарий Владимира Кара-Мурзы-мл, политического активиста, самого ставшего жертвой отравления, как считается, имевшего под собой политическую подоплеку: "У меня нет сомнений, что это было намеренное, политически мотивированное нападение на человека, который сегодня в глазах российской власти стал наиболее эффективным и поэтому наиболее опасным оппонентом режима Путина".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что обвинения в адрес Москвы не имеют оснований.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: "Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, целью которой должно быть получение истинного результата, наши партнеры предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры. Все это превращается в очередную информационную кампанию".

Навальный почувствовал себя плохо, когда он возвращался в Москву.

Авиалайнер приземлился в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера через два дня доставили в Берлин в клинику "Шаритэ".